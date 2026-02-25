AMIS propone reforma a seguros de gastos médicos para atender costos crecientes

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma integral en seguros de gastos médicos, con el objetivo de atender las necesidades de la población, especialmente de los adultos mayores, sin comprometer la estabilidad del sistema.

Durante la mesa de trabajo, Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, destacó que los seguros de gastos médicos enfrentan un desafío estructural: el crecimiento sostenido de los costos de la atención privada, en un entorno donde aseguradoras y prestadores de servicios operan bajo presiones financieras y técnicas crecientes.

En 2024, la industria atendió casi 3 millones de siniestros y pagó 117 mil millones de pesos, con un índice de siniestralidad de 74%. La utilidad neta de 4 mil millones de pesos derivó principalmente del rendimiento financiero de las reservas, no de márgenes extraordinarios, explicaron representantes del sector.