México

AMIS propone reforma a seguros de gastos médicos para atender costos crecientes

La industria aseguradora plantea cambios que permitan proteger a los asegurados sin comprometer la estabilidad financiera del sistema.
mié 25 febrero 2026 08:35 PM
como-deducir-primas-de-seguro-gastos-medicos
La AMIS presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma integral a los seguros de gastos médicos. (iStock )

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma integral en seguros de gastos médicos, con el objetivo de atender las necesidades de la población, especialmente de los adultos mayores, sin comprometer la estabilidad del sistema.

Durante la mesa de trabajo, Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, destacó que los seguros de gastos médicos enfrentan un desafío estructural: el crecimiento sostenido de los costos de la atención privada, en un entorno donde aseguradoras y prestadores de servicios operan bajo presiones financieras y técnicas crecientes.

En 2024, la industria atendió casi 3 millones de siniestros y pagó 117 mil millones de pesos, con un índice de siniestralidad de 74%. La utilidad neta de 4 mil millones de pesos derivó principalmente del rendimiento financiero de las reservas, no de márgenes extraordinarios, explicaron representantes del sector.

La inflación y los gastos médicos

Los representantes de la AMIS señalaron que los costos médicos privados crecen entre 14% y 16% anual, muy por encima de la inflación general, y que cualquier ajuste legal debe considerar criterios técnicos para no afectar la solvencia del sistema ni a los asegurados.

Por ello, la propuesta incluye cuatro ejes principales: transparencia real en la información para los consumidores, productos diseñados para adultos mayores con coberturas y reglas claras, esquemas de ahorro para suavizar el impacto de las primas en la vejez y medidas para enfrentar la inflación médica mediante mayor transparencia y eficiencia en la cadena de atención.

José Antonio Barreiro, director de Salud y Gastos Médicos de la AMIS, explicó que la intención es ampliar el acceso a la protección privada complementaria, manteniendo la sostenibilidad técnica y asegurando trato justo a los asegurados.

Las cifras clave en los seguros

Actualmente, más de 14 millones de mexicanos cuentan con seguros de gastos médicos, un mecanismo que, según la asociación, financia más de 117 mil millones de pesos al año en atención médica privada y evita que familias tengan que vender patrimonio ante enfermedades graves.

Fundada en 1946, la AMIS agrupa actualmente a compañías que representan cerca del 99% del mercado asegurador en México y ha impulsado el desarrollo de la industria, promoviendo la cultura del seguro y la protección financiera en el país.

