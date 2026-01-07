Publicidad

México

Generaciones Z y Alfa se alejan del alcohol y cigarro, pero incrementan consumo de vapeadores y opioides

Los adolescentes de 12 a 17 años también han disminuido su consumo de cannabis y cocaína en comparación con generaciones mayores, según la Encodat 2025.
mié 07 enero 2026 05:11 PM
Generación Z y Alfa beben menos alcohol y fuman menos
El uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos creció dos puntos porcentuales entre los adolescentes en la última década. (Foto: iStock)

El porcentaje de adolescentes que ha probado alguna droga es menor respecto a otras generaciones. De quienes actualmente tienen entre 12 y 17 años, 4.7% consumió una sustancia alguna vez en su vida.

Además, 2.5% de estos jóvenes, que pertenecen a las llamadas generaciones Z y Alfa, lo hicieron en el último año, según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025.

Este sondeo de la Secretaría de Salud, difundido en diciembre pasado, muestra un ligero cambio generacional, ya que 6.4% de los adolescentes del año 2016 (los millennials más jóvenes) había probado alguna droga al menos una vez y 3.1% había consumido en el último año.

Al desglosar el consumo por tipo de sustancia se observa otro patrón: son diferentes las drogas que van en aumento entre los adolescentes que aquellas donde el consumo creció más entre los adultos.

consumo de sustancias en jovenes

Cannabis, cocaína y anfetaminas

Por ejemplo, en el último año el consumo de cannabis disminuyó de 2.6% a 1.9% entre los más jóvenes mientras que subió de 2 a 2.5% entre las personas de 18 a 65 años.

El uso de anfetaminas se mantuvo en 0.2% para los adolescentes de 2016 a 2025, pero aumentó entre la población adulta al pasar de 0.2 a 0.3%.

Solo cayó en ambos grupos el consumo de cocaína. En los últimos 12 meses pasó de 0.8% a 0.5% entre los mayores de edad y de 0.6% a 0.2% entre los adolescentes.

Además, el consumo de drogas de uso médico creció en general. Los adolescentes que las probaron alguna vez en la vida pasaron de 0.6% a 1% y quienes las usaron en el último año subieron de 0.4 a 0.5%.

Para los adultos el incremento fue de 1.4 a 2.8% al probarlas al menos una vez y de 0.5 a 1% en el último año.

Crece el uso de opioides

Entre las drogas médicas que los adolescentes han usado alguna vez en su vida destacan los opioides y los tranquilizantes. Los primeros aumentaron de menos de 0.1% en 2016 a 0.5%. El porcentaje de consumo en el último año creció de menos de 0.1% a 0.3% entre los menores de 12 a 17 años.

Los tranquilizantes casi se mantuvieron igual, al pasar de 0.4 a 0.5%. Otras drogas médicas, como los sedantes y los estimulantes, se mantuvieron con un consumo de menos 0.1% en el último año.

El sondeo, que no se actualizaba desde hace nueve años, también muestra un aumento en el consumo de opioides dentro de la población de 18 a 65 años de 1.5 puntos porcentuales. Es incluso mayor al observado en los adolescentes.

El 0.1% de los adultos había probado los opioides en 2016 y la proporción pasó a 1.6% en 2025. Quienes los consumieron en el último año subieron de menos de 0.1% a 0.8%

Tramadol, el opioide más consumido

La Encodat explica que realizó un cambio al preguntar por el consumo de drogas médicas, pues incluyó el tramadol como ejemplo de opioide debido a que las autoridades de salud detectaron que era usado sin prescripción médica.

Así que la encuesta considera que esta modificación en los cuestionarios pudo impactar en el aumento reflejado en el consumo de opioides.

El tramadol es un analgésico potente recetado para el dolor moderado o intenso. Sin embargo, al observar su mal uso y por su alta posibilidad de generar dependencia, en diciembre del año pasado una reforma a la Ley General de Salud lo incluyó en la lista de psicotrópicos. Esta clasificación pone mecanismos más estrictos para su prescripción y vigilancia.

Menos alcohol y cigarro, pero más vapeadores

Entre los adolescentes se observa una disminución de 10 puntos porcentuales en el consumo de alcohol. En 2016, 28% de los adolescentes millennials habían bebido en el último año y en 2025 lo hizo solamente el 17.8% de los adolescentes que ahora pertenecen a la generaciones Z o Alfa.

En contraste, el consumo de alcohol aumentó entre las mujeres adultas. En el último año, 43.3% bebió respecto al 41.3% de 2016.

Los más jóvenes también fuman menos cigarros. El consumo de esta droga legal se redujo a la mitad entre la población de 12 a 17 años.

En 2016, 4.9% de los adolescentes había consumido tabaco fumado en el último mes. Para 2025 lo hizo únicamente el 2%. Sin embargo, en este grupo de edad se incrementó el consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores, al pasar de 1.1% a 3.1% en ese mismo periodo, a pesar de que la comercialización de estos dispositivos está prohibida en México.

Con estos datos nacionales, México comprueba que a nivel nacional ocurre la misma tendencia observada en el mundo, es decir, que la generación Z fuma y bebe menos alcohol que sus antecesores.

