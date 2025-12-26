Enfrentar el fentanilo con una "guerra" como lo hace Donald Trump no es la solución

“Endurecer las sanciones y usar un lenguaje que sugiera una 'guerra contra las drogas' difícilmente será efectivo. Esto no significa que la aplicación de la ley en los mercados locales no tenga un papel; sí lo tiene, especialmente cuando se enfoca en las causas reales y comprobadas del problema”, refiere.

El pasado 15 de diciembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para designar al fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos como Armas de Destrucción Masiva.

“El fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico. Dos miligramos, una cantidad traza casi indetectable equivalente a entre 10 y 15 granos de sal de mesa, constituyen una dosis letal. Cientos de miles de estadounidenses han muerto por sobredosis de fentanilo”, dice la orden ejecutiva.

Al respecto, Rosalie Pacula explica que la designación se da porque el fentanilo es considerado como una sustancia tóxica capaz de causar la muerte. “Algo que el fentanilo claramente puede hacer incluso en cantidades muy pequeñas”.

La medida del gobierno de Trump se da cuando en Estados Unidos ya bajaron las muertes por sobredosis. En el 2024 se registraron 48,422 muertes relacionadas con el opioide, cifra 37% menor a los 76,282 decesos del año previo.