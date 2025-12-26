Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Enfrentar el fentanilo con una "guerra" como lo hace Donald Trump no es la solución

Rosalie Pacula, profesora de la Universidad del Sur de California, destaca que para abordar el problema del fentanilo se necesita un enfoque integral con tratamientos y servicios de recuperación en EU.
vie 26 diciembre 2025 10:07 AM
fentanilo-decomisos.jpg
El gobierno del presidente Donald Trump considera que el fentanilo se asemeja más a un arma química que a un narcótico, por lo declaró como Arma de Destrucción Masiva. (Fotos: Cuartoscuro.)

Designar al fentanilo como Arma de Destrucción Masiva (ADM) y declarar una "guerra contra las drogas" difícilmente resolverá la crisis que enfrenta Estados Unidos, considera Rosalie Pacula, profesora de Política y Gestión de la Salud en la Universidad del Sur de California (USC), que sostiene que una estrategia eficaz requiere un enfoque integral que no solo aborde la prohibición, sino que también ofrezca apoyo a tratamientos y servicios de recuperación.

En entrevista con Expansión Política, la también catedrática de la Escuela Sol Price de Políticas Públicas plantea que la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump la semana pasada permitirá a la actual administración estadounidense liberar y reasignar recursos de ciertos departamentos para destinarlos específicamente al problema de las drogas.

Publicidad

“Endurecer las sanciones y usar un lenguaje que sugiera una 'guerra contra las drogas' difícilmente será efectivo. Esto no significa que la aplicación de la ley en los mercados locales no tenga un papel; sí lo tiene, especialmente cuando se enfoca en las causas reales y comprobadas del problema”, refiere.

El pasado 15 de diciembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para designar al fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos como Armas de Destrucción Masiva.

“El fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico. Dos miligramos, una cantidad traza casi indetectable equivalente a entre 10 y 15 granos de sal de mesa, constituyen una dosis letal. Cientos de miles de estadounidenses han muerto por sobredosis de fentanilo”, dice la orden ejecutiva.

Conoce más:

México cumple con su parte del trato, pero ni eso evitó que el fentanilo sea arma de destrucción masiva en EU
México

México se aplica en lucha contra fentanilo, pero no evita que EU lo clasifique como arma masiva

Al respecto, Rosalie Pacula explica que la designación se da porque el fentanilo es considerado como una sustancia tóxica capaz de causar la muerte. “Algo que el fentanilo claramente puede hacer incluso en cantidades muy pequeñas”.

La medida del gobierno de Trump se da cuando en Estados Unidos ya bajaron las muertes por sobredosis. En el 2024 se registraron 48,422 muertes relacionadas con el opioide, cifra 37% menor a los 76,282 decesos del año previo.

Publicidad

Para la experta e investigadora del Centro Leonard D. Schaeffer de Política de Salud y Economía, la medida por sí sola no resolverá el problema de salud que enfrenta Estados Unidos.

“No creo que una acción unilateral –ya sea enfocada solo en la oferta o solo en la demanda– sea suficiente por sí sola. Se necesita un enfoque integral que incluya mayor apoyo a tratamientos y servicios de recuperación basados en evidencia, así como herramientas para analizar las drogas, lo que ayuda a reducir la demanda y los riesgos del consumo. Todo esto debe ir acompañado de estrategias reales para reducir la oferta”, indica.

La administración de Trump puso en la mira al fentanilo, por lo que incluso en febrero pasado designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTEs) a seis cárteles mexicanos, a los que acusa de inundar con drogas las calles estadounidense:

1.Cártel de Sinaloa.
2. Cártel Jalisco Nueva Generación.
3. Cártel del Noreste (antes Los Zetas).
4. La Nueva Familia Michoacana.
5. Cártel de Golfo.
6. Cárteles Unidos.

“Los cárteles han emprendido una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental que no solo ha desestabilizado países de gran importancia para nuestros intereses nacionales, sino que también ha inundado a Estados Unidos con drogas mortales, criminales violentos y pandillas viciosas”, destaca la administración de Trump.

Te puede interesar:

Grupo Operativo Lagarto CJNG
México

De cárteles a terroristas: En tráfico de fentanilo EU no reparte bien la culpa

Con esta designación, la experta considera que el gobierno estadounidense podrá atacar en tres frentes: el lugar de donde proceden los precursores, donde se fabrica el fentanilo y donde se consume.

“Esta designación será utilizada por la administración actual para justificar acciones en los tres frentes: China, México y las calles de Estados Unidos. Sin embargo, esta administración es conocida por ser “flexible” en sus posturas, por lo que resulta muy difícil predecir con certeza cómo se aplicará en la práctica”, comenta.

Publicidad

Tags

Fentanilo Donald Trump Drogas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad