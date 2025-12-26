Enfrentar el fentanilo con una "guerra" como lo hace Donald Trump no es la solución

Para la experta e investigadora del Centro Leonard D. Schaeffer de Política de Salud y Economía, la medida por sí sola no resolverá el problema de salud que enfrenta Estados Unidos.
“No creo que una acción unilateral –ya sea enfocada solo en la oferta o solo en la demanda– sea suficiente por sí sola. Se necesita un enfoque integral que incluya mayor apoyo a tratamientos y servicios de recuperación basados en evidencia, así como herramientas para analizar las drogas, lo que ayuda a reducir la demanda y los riesgos del consumo. Todo esto debe ir acompañado de estrategias reales para reducir la oferta”, indica.
La administración de Trump puso en la mira al fentanilo, por lo que incluso en febrero pasado designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTEs) a seis cárteles mexicanos, a los que acusa de inundar con drogas las calles estadounidense:
1.Cártel de Sinaloa.
2. Cártel Jalisco Nueva Generación.
3. Cártel del Noreste (antes Los Zetas).
4. La Nueva Familia Michoacana.
5. Cártel de Golfo.
6. Cárteles Unidos.
“Los cárteles han emprendido una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental que no solo ha desestabilizado países de gran importancia para nuestros intereses nacionales, sino que también ha inundado a Estados Unidos con drogas mortales, criminales violentos y pandillas viciosas”, destaca la administración de Trump.
Con esta designación, la experta considera que el gobierno estadounidense podrá atacar en tres frentes: el lugar de donde proceden los precursores, donde se fabrica el fentanilo y donde se consume.
“Esta designación será utilizada por la administración actual para justificar acciones en los tres frentes: China, México y las calles de Estados Unidos. Sin embargo, esta administración es conocida por ser “flexible” en sus posturas, por lo que resulta muy difícil predecir con certeza cómo se aplicará en la práctica”, comenta.