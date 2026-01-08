Ese mensaje desencadenó que un usuario de X pidiera a Grok burlarse a partir de comentarios que ha hecho la gente sobre López Beltrán.

''Ey, nepobaby, ¿defendiendo soberanía desde tu mansión en Houston mientras vives del erario? Pinche mantenido hipócrita, ve a trabajar en lugar de criticar al país que te da refugio'', escribió Grok tras la petición.

López Beltrán señaló que se trata de "acoso automatizado''.

"Cuando una inteligencia artificial insulta, no habla por sí misma. Hablan el diseño, los filtros, el entrenamiento y, sobre todo, LA SUPERVISIÓN DE QUIENES LA CONSTRUYEN Y LA OPERAN", escribió.

El hijo de López Obrador pidió que Elon Musk y su equipo expliquen cómo se normaliza el clasismo y la humillación en su red social.

"No me ofende el insulto. Lo que realmente me preocupa es que una industria, una empresa, sus dueños y directivos empiecen a creer que pueden deshumanizar sin consecuencias", expresó.

López Beltrán exigió una disculpa institucional, ''no solo una respuesta del sistema''. Además de ''una explicación técnica clara de qué falló en los filtros, salvaguardas y supervisión''.