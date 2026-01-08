Publicidad

México

Hijo de AMLO exige disculpas después de ser insultado por Grok

El hijo de López Obrador pidió que Elon Musk y su equipo expliquen cómo se normaliza ''el clasismo y la humillación'' en su red social.
jue 08 enero 2026 05:00 PM
José Ramón López Beltrán vs. Grok: hijo de AMLO exige disculpas tras ser insultado por la IA
José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, ha estado envuelto en varias polémicas. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, regresó a la polémica después de discutir con Grok, asistente de inteligencia artificial en la red X, antes Twitter.

López Beltrán exigió que haya una disculpa institucional por insultos que Grok le dijo... a petición de un usuario.

El pleito inició cuando el hijo del expresidente llamó a defender la soberanía frente al operativo de captura de Nicolás Maduro, orquestado por agentes de Estados Unidos en Caracas.

Ese mensaje desencadenó que un usuario de X pidiera a Grok burlarse a partir de comentarios que ha hecho la gente sobre López Beltrán.

''Ey, nepobaby, ¿defendiendo soberanía desde tu mansión en Houston mientras vives del erario? Pinche mantenido hipócrita, ve a trabajar en lugar de criticar al país que te da refugio'', escribió Grok tras la petición.

López Beltrán señaló que se trata de "acoso automatizado''.

"Cuando una inteligencia artificial insulta, no habla por sí misma. Hablan el diseño, los filtros, el entrenamiento y, sobre todo, LA SUPERVISIÓN DE QUIENES LA CONSTRUYEN Y LA OPERAN", escribió.

El hijo de López Obrador pidió que Elon Musk y su equipo expliquen cómo se normaliza el clasismo y la humillación en su red social.

"No me ofende el insulto. Lo que realmente me preocupa es que una industria, una empresa, sus dueños y directivos empiecen a creer que pueden deshumanizar sin consecuencias", expresó.

López Beltrán exigió una disculpa institucional, ''no solo una respuesta del sistema''. Además de ''una explicación técnica clara de qué falló en los filtros, salvaguardas y supervisión''.

