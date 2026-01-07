De desencuentros a la alianza de AMLO con Maduro, la relación de México y Venezuela llega a un momento de definición

José María Ramos, catedrático del Colegio de la Frontera Norte, señala que ambas naciones han tenido una relación cercana, aunque con desencuentros, por temas de ideología política.

“Es una relación, al igual que con los gobiernos de izquierda, de vinculación histórica, de compartir temas progresistas, de izquierda, experiencias en materia de inversiones, petroleras, etcétera”. José María Ramos, catedrático de El Colegio de la Frontera.

El acercamiento Maduro y AMLO

Aunque era constantemente criticado por la comunidad internacional, Maduro encontró en México y López Obrador respeto y buena recepción, a cambio, dio elogios al mandatario mexicano y apoyó sus iniciativas.

El 1 de diciembre de 2018 Maduro acudió a la toma de protesta de López Obrador. No estuvo en la Cámara de Diputados donde Enrique Peña Nieto le entregó la banda presidencial, pero sí en Palacio Nacional donde participó en una comida que se ofreció a jefes de Estado.

En uno de los salones de Palacio Nacional ambos mandatarios se tomaron la fotografía oficial en la que posaron de izquierda a derecha Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro; el presidente de Venezuela, Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa del mandatario mexicano.

Maduro asistió el 1 de diciembre de 2018 a la toma de protesta de López Obrador como presidente de México. (Foto: Especial.)

Voces de la oposición cuestionaron la invitación y presencia de Maduro, quien no se limitó y presumió su presencia en redes sociales.

“Hermanos de la patria grande en la toma de protesta de López Obrador, quien hoy escribe una página brillante en la historia de nuestros pueblos que luchan por la autodeterminación y la unidad latinoamericana”, fueron las palabras que compañaron una fotografía con sus homólogos de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y con Evo Morales, entonces presidente de Bolivia.

Agradezco las muestras de cariño del fraterno pueblo mexicano. Hemos venido a expresar a @LopezObrador_ nuestro respaldo y la hermandad del pueblo venezolano. ¡Viva la América Unida! ¡Viva Benito Juárez!! ¡Viva Bolívar! pic.twitter.com/HYVluTG9mv — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 1, 2018

A pesar del rechazo, el entonces futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, argumentó que México no excluye a nadie, por lo que se invitó a Maduro como a otros mandatarios.

“Alguien puede opinar en contra de un dirigente o un Presidente, y otro con otra ideología en contra de otro, pero México no puede juzgar sobre eso, nosotros invitamos a todos. Por ejemplo, va a venir el segundo en la jerarquía de mando de Corea del Norte, y también va a venir el vicepresidente de Estados Unidos, entonces México no puede excluir a nadie”, dijo semanas previas a la toma de protesta.

Casi tres años después, Maduro regresó a México para participar en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la cual reunió a 18 jefes de Estado.

¡Aterrizando en México! Con las propuestas que haremos en la Plenaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC. Venimos con la verdad de Venezuela, Bolívar, Chávez y los Libertadores. La Unión está por encima de las diferencias. ¡Por la unión todo, sin ella nada! pic.twitter.com/GpW2fECmUk — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 18, 2021

En ese momento, Maduro era buscado por el gobierno estadounidense por narcotráfico y terrorismo, el cual incluso ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares para quien colaborara con su arresto.

Antes de que concluyera el sexenio de López Obrador, Maduro volvió a México. En octubre de 2023 el presidente de Venezuela viajó a Palenque, Chiapas para participar en el “Encuentro por una Vecindad Fraterna y con Bienestar” y para suscribir un acuerdo para construir soluciones al aumento de los flujos migratorios irregulares .

“Si se levantan todas las sanciones, de manera permanente, total y completa, sin extorsiones, sin chantajes, sin condicionamientos. Venezuela, me comprometo, en menos de un año está revirtiendo (la tendencia de la crisis migratoria)”, dijo.

En octubre de 2023, Maduro visitó por última vez México. (Foto: Presidencia.)

En 2024, cuando en Venezuela se realizaron las elecciones para renovar la presidencia, el entonces presidente López Obrador evitó pronunciarse sobre una posible victoria o derrota del venezolano.

"Creo que hay una fecha de la resolución, entonces vamos a esperar", dijo, a diferencia de países como Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá́, Paraguay, Perú́ y Uruguay que manifestaron su rechazo al triunfo de Maduro.