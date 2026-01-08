Las fallas que arrastra el Tren Interoceánico: deficiente planeación, falta de inspecciones y sobrecostos

Por estos hechos, la Auditoría solicitó al Órgano Interno de Control de ambos organismos investigar y, en su caso, sancionar a los funcionarios públicos responsables del seguimiento a este proyecto.

En 2021, el organismo detectó también que durante la obra de rehabilitación se pagaron 418,800 pesos por letreros normativos inexistentes. Estos carteles son fundamentales en una obra porque alertan sobre peligros y riesgos o prohíben conductas inseguras.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la FGR debe hacer una "investigación responsable" sobre el accidente del Tren Interoceánico. (Foto: Fotógrafo Especial/Cuartoscuro)

Menos balasto del necesario

La ASF reportó que en la Línea Z se llevaban a cabo desde 2020 trabajos de colocación de nuevas piezas como rieles, fijaciones, durmientes, balasto, sub-balasto, señales, y “todos aquellos elementos que conforman la superestructura de la vía actual, así como los aparatos de desvíos y la rehabilitación, conservación y mantenimiento de vías, puentes y estructuras del ferrocarril”.

Sin embargo, en la auditoría 418-DE, realizada en 2021, se reportó que se colocó un volumen menor de balasto al que se necesitaba. El balasto es la grava que se coloca sobre las vías del tren para estabilizarlas. Se proyectaron 3,885.26 metros cúbicos de este material, pero solo se utilizaron 3,686.56. La diferencia, cuantificada por la ASF, fue de 198.7 metros cúbicos de balasto que, aunque no se usaron, fueron pagados por 279,000 pesos.

Este balasto era para corregir la curva y pendiente de la Línea Z, por lo que la auditoría señaló que hubo una “inadecuada supervisión y control de obra”.

Pagos en exceso

En 2022, otras auditorías dieron cuenta de pagos en exceso realizados durante la etapa dos de la rehabilitación de la Línea Z. Estos pagos se hicieron por maquinaria y equipo de los que no se comprobó su uso, así como por otros tipos de rieles y durmientes que no se consideraron en el proyecto original.

"Causa Raíz Probable de la Irregularidad: Inadecuada supervisión y control de obra" Auditoría Superior de la Federación.

El proyecto, por ejemplo, contemplaba usar rieles 136 lbs/yd, pero se compraron y colocaron rieles de tamaño 115 lbs/yd que, según justificó la paraestatal, eran los adecuados. Explicó que había sido un error considerar los más grandes en el proyecto original.

Entre 2020 y 2024, la ASF determinó inconsistencias por 104.5 millones de pesos gestionados por la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de los cuales todavía están pendientes de devolver o aclarar 28.8 millones.

Otras irregularidades se detectaron en la Línea FA, que corre de Chiapas a Coatzacoalcos. La ASF pidió investigar y sancionar a los funcionarios públicos que durante su gestión no dieron seguimiento a la falta de inspección del programa vigente de 12 locomotoras usadas para carga de mercancías.

Tampoco se evidenció que 15 locomotoras arrendadas contaran con la licencia Blue Card (un certificado de conducción); mientras que de las 27 locomotoras arrendadas no se encontraron pruebas de potencia, las fichas de inspecciones de viaje, los mantenimientos realizados, el soporte de las incidencias de fallas en camino ni las revisiones mensuales de los cargos por concepto de vandalismo, accidentes y mala operación.

Labores de rescate tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en donde viajaban nueve tripulantes y 241 pasajeros. (Foto: AFP)

La ASF tampoco pudo comprobar la existencia de las minutas de las reuniones operativas, las bitácoras diarias donde se debía asentar las incidencias por indisponibilidad de cada locomotora conciliadas con los arrendadores; no se evidenció la entrega a los arrendadores al término de la vigencia del contrato de las 32 locomotoras.