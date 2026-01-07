Esculturas de mujeres ancestras llegan al Paseo de las Heroínas en Reforma

“Colocar seis monumentos dedicados a mujeres indígenas en el Paseo de la Reforma es un acto de justicia histórica y de profundo significado simbólico para la nación. No se trata únicamente de nuevas esculturas en el espacio público, sino de un reconocimiento explícito a quienes han sostenido, desde sus comunidades y a lo largo de los siglos, quizá milenios, la vida cultural, social y espiritual de México'', dijo Sheinbaum.

En Paseo de la Reforma, develamos seis esculturas dedicadas a mujeres indígenas gobernantes y luchadoras; es un acto de justicia histórica y de profundo significado para la nación.



“Estos monumentos, estas esculturas, representan la grandeza de las mujeres indígenas. Su sabiduría transmitida de generación en generación, su vínculo con la tierra, sus formas comunitarias de organización y los valores que han preservado incluso frente a la exclusión y a la violencia, que son los valores del pueblo de México'', añadió.

Sheinbaum encabezó la develación de las estatuas. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro )

''Honrarlas en un espacio tan emblemático es reconocer que la transmisión cultural no pertenece al pasado, sino al presente y al futuro de la patria. Su presencia en el corazón de la ciudad capital es también un símbolo firme contra el racismo, el clasismo y el machismo”, explicó.

La presidenta Sheinbaum dijo que la colocación de estas esculturas reivindica el papel de las mujeres en la historia de México, ''quienes históricamente fueron relegadas, invisibilizadas y víctimas de un silencio histórico que se convirtió en un tipo de violencia que somete y frena la transformación''.

Destacó la importancia de incluir a Malintzin en el Paseo de las Heroínas en Reforma, quien fue señalada como símbolo de traición en un relato cargado de racismo y machismo, cuando en realidad hizo uso de su conocimiento lingüístico para sobrevivir en un contexto de violencia.

“Reconocerla hoy no es abrir viejas heridas, no. Es cerrar una deuda histórica”, enfatizó.