ONG reprueban a policías, fiscalías y penales: “Seguirá su deterioro”, advierten

El informe advierte que este “abandono” ha generado costos sociales, económicos y políticos para el país, al propiciar una creciente militarización “a todas luces inoperante” para efectos de seguridad pública e incompatible con una democracia moderna.

“A nivel estatal, las policías, fiscalías y penales enfrentan un deterioro creciente por la falta de políticas nacionales efectivas y por la disminución de fondos federales, a costa del incremento de los presupuestos controlados por las Fuerzas Armadas”, señala el documento.

Instituciones en riesgo

Las organizaciones prevén que el deterioro institucional continúe, en paralelo con la “destrucción” del Poder Judicial y la profundización de la militarización de la seguridad pública.

El informe advierte que el país puede contar con cada vez menos información confiable, ya que muchas instituciones operan como “cajas negras” debido al abuso en la clasificación de datos reservados, respuestas evasivas a solicitudes de información y deficiencias en la generación de estadísticas públicas coherentes.

Deficiencias en las policías

El estudio detalla que casi la mitad de las policías estatales no cuentan con un sistema profesional de carrera y que sus áreas de formación presentan graves carencias de infraestructura y planeación.

A ello se suma que muchos cuerpos de seguridad no garantizan prestaciones básicas como seguros de salud, de invalidez o servicios funerarios, y que persisten limitaciones en equipamiento e infraestructura, así como una falta de planificación en los procesos académicos.

En el ámbito disciplinario, se evidencian debilidades en los mecanismos de supervisión, inspección e investigación interna, lo que dificulta la prevención de conductas ilegales. También se detectó que la mayoría de las corporaciones incumple con la obligación de establecer sistemas complementarios de seguridad social y con los mecanismos para regular, evaluar y rendir cuentas sobre el uso de la fuerza.

El informe subraya además discrepancias en la información entregada por las instituciones, como ocurre con las cifras de cadetes egresados de las academias policiales, que no coinciden con el número de ingresos reportados, lo cual plantea dudas sobre los procesos de contratación y sugiere la incorporación de personal externo no acreditado.