ONG reprueban a policías, fiscalías y penales: “Seguirá su deterioro”, advierten

Debilidad en las fiscalías
Las fiscalías, por su parte, tampoco cumplen con estándares mínimos. El documento señala que los mecanismos de designación y remoción de fiscales permiten la injerencia directa de los Ejecutivos estatales, lo que convierte en letra muerta la autonomía de estas instituciones.
Asimismo, la carrera ministerial muestra serias debilidades por la ausencia de procesos claros y transparentes de promoción por mérito, lo que afecta la motivación y el desarrollo profesional de los ministerios públicos.
De acuerdo con el informe, se observa una heterogeneidad significativa en el desarrollo e implementación del Servicio Profesional de Carrera (SPC) en las instituciones de procuración de justicia. Aunque 18 de las 32 fiscalías (56%) reportaron contar con algún marco normativo que regula el SPC, la sola existencia de estos documentos no se traduce consistentemente en una operatividad efectiva, consideraron las organizaciones.
Un hallazgo central, que evidencia el anterior punto, destacan, es que solamente cinco fiscalías realizaron algún tipo de convocatoria de promoción de grados en 2024 para sus perfiles sustantivos.
Riesgos en los centros penitenciarios
En el caso de los centros penitenciarios, el estudio reporta que 22 estados carecen de una ley especializada en la materia y que 13 entidades no cuentan con ningún centro con certificación internacional.
También se documentan condiciones de desigualdad para las mujeres custodias y la ausencia de protocolos contra la violencia de género dentro de las prisiones. Incluso, se detectaron inconsistencias en los registros sobre la capacidad institucional e infraestructura penitenciaria, pues algunos estados reportaron menos centros activos de los que aparecen en otras fuentes oficiales.
El informe señala que se deja en evidencia que los obstáculos y limitaciones que existen en cuanto a la calidad de información que debería estar completa, actualizada y de fácil acceso al público sobre estas instituciones, y es que si bien en este sentido, las organizaciones detectaron algunas buenas prácticas institucionales de transparencia, se advierte, los obstáculos para acceder y procesar la información solicitada fueron reiterados, como información deficiente; excesos en la reserva de información y retrasos, maniobras dilatorias y casos extremos de opacidad.