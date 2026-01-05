Los vínculos de Nicolás Maduro con el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua

La acusación contra Maduro identifica al Cártel de Sinaloa y a Los Zetas como organizaciones que recibieron, transportaron y aseguraron cocaína enviada desde Venezuela, en coordinación con funcionarios del más alto nivel político y militar venezolano.

“Funcionarios venezolanos se asociaron con organizaciones narcoterroristas, incluidas el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua, para distribuir toneladas de cocaína hacia Estados Unidos”, señala el expediente.

El documento compartido por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, también acusa a Nicolás Maduro de traficar cocaína desde hace 25 años y de brindar protección diplomática a narcotraficantes y lavadores de dinero que volaban desde México.

Entre 2006 y 2008, cuando fue canciller, Maduro supuestamente proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática a aviones utilizados por lavadores de dinero para trasladar las ganancias de la droga desde México hacia Venezuela.

Nicolás Maduro y el "Cártel de los Soles"

La madrugada del sábado 3 de enero, en una operación quirúrgica, militares estadunidenses incursionaron en territorio venezolano, penetraron la residencia del exmandatario y lo sacaron a él y a su esposa Cilia Flores del país; hoy ambos comparecieron por primera vez ante una Corte de Nueva York, donde se declararon no culpables.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon no culpables. (Foto: Jane Rosenberg/AFP)

Enfrentan acusaciones por realizar desde 1999 actividades de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y otros delitos relacionados con armas.

De acuerdo al documento de acusación publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en al menos una ocasión habría confluido un grupo criminal colombiano, dos cárteles venezolanos y uno mexicano para traficar drogas a territorio estadunidense.

En 2011, habrían transportado cocaína el Cártel de Sinaloa, que encabezaba Joaquín "El Chapo" Guzmán, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una guerrilla de corte extrema izquierda que nació en 1964 y en los 80's incursionó en actividades criminales, y el Tren de Aragua, considerada la organización criminal más violenta de Venezuela; en esa acción el “Cártel de los Soles”, integrado por funcionarios venezolanos habría brindado protección.

Estados Unidos ha llamado “Cártel de los Soles” a un grupo comandado por el expresidente Maduro, funcionarios de su gobierno y sobre todo militares de ese país.

Los señalamientos en 2011, el Cártel de Sinaloa financió laboratorios de cocaína en Colombia, cuyo transporte fue protegido por las FARC hasta Venezuela, donde recibió protección en la ruta hasta la pista de aterrizaje de parte de Hugo Armando Carvajal Barrios, exmayor general del Ejército Bolivariano de Venezuela y exdiputado de la Asamblea Nacional, cercano a Maduro y de Diosdado Cabello Rondón, ministro del interior de ese país.

Hace un mes, el “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia y contrainteligencia del régimen venezolano, detenido en Estados Unidos y a punto de ser sentenciado por una corte de ese país por el delito de narcotráfico, escribió al presidente Donald Trump para alertar el supuesto riesgo criminal del régimen de Maduro.

En otro apartado, la justicia estadounidense señala a Ramón Emilio Rodríguez Chacín, exministro de Interior y Justicia del antecesor de Nicolás Maduro en el gobierno venezolano, Hugo Chávez, entre otros exmilitares y exfuncionarios, como parte del “Cártel de los Soles” que estableció relación con narcos mexicanos y venezolanos para labores criminales.

Entre ellos el Cártel de Sinaloa y los Zetas, que controlaban las rutas en Centroamérica y los métodos para cruzar la cocaína desde México a Estados Unidos, así como el Tren de Aragua (TdA) “que controla una red criminal capaz de facilitar el transporte de cocaína dentro y en la costa venezolana”.

La misma acusación contra Maduro, Flores de Maduro, Nicolás Maduro Guerra “Nicolasito” o “El Príncipe” (hijo del exmandatario); Diosdado Cabello, Rodríguez Chacín y Carvajal Barrios, se dirige contra Héctor Rusthenford Guerrero “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, prófugo de la justicia.

A todos se les señala de conspirar para introducir droga a Estados Unidos o bien para acercarla a una distancia de 12 millas de la costa estadounidense y para traficar armas.