Sheinbaum: EU ya sabe que la intervención no es una opción para México

La presidenta afirmó que su administración atiende la inseguridad y la violencia, así como la llegada de drogas a Estados Unidos, por lo que pidió que el gobierno de Trump haga lo propio e impida que las armas salgan de su país con destino a México.

“Nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México, la violencia. Evitamos que lleguen drogas a Estados Unidos y ellos también deben evitar que lleguen armas a México y combatir a la propia delincuencia organizada que opera en Estados Unidos", dijo.

La presidenta destacó que México y Estados Unidos deben trabajar de manera conjunta en la lucha en contra de la violencia y el narcotráfico, pues enfatizó que ambos países tienen responsabilidades compartidas.

Además, Sheinbaum se mostró firme en que la política exterior de México no cambiará y recalcó que la relación con el gobierno estadounidense se basa en la colaboración, especialmente en temas de seguridad.

"Es un momento de colaboración en distintos temas, particularmente en el tema de seguridad", agregó.