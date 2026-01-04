Sheinbaum: EU ya sabe que la intervención no es una opción para México

La presidenta Claudia Sheinbaum, respondió a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió una posible intervención en México por la influencia del narcotráfico en el país tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y terrorismo.
Al ser cuestionada sobre esa postura durante su visita a la Refinería de Tula, en Hidalgo, la mandataria afirmó que la intervención no es una opción para México: "Ya saben ellos que esa no es una opción para nosotros, pero que estamos colaborando. Lo más importante es la responsabilidad compartida también”, comentó.