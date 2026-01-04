Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Sheinbaum: EU ya sabe que la intervención no es una opción para México

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, así como su administración atiende la inseguridad y la violencia, el Gobierno de EU debe impedir que las armas salgan de su país con destino a México.
dom 04 enero 2026 03:09 PM
sheinbaum-eu
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México y Estados Unidos deben trabajar de manera conjunta en la lucha en contra de la violencia y el narcotráfico. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

La presidenta Claudia Sheinbaum, respondió a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió una posible intervención en México por la influencia del narcotráfico en el país tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y terrorismo.

Al ser cuestionada sobre esa postura durante su visita a la Refinería de Tula, en Hidalgo, la mandataria afirmó que la intervención no es una opción para México: "Ya saben ellos que esa no es una opción para nosotros, pero que estamos colaborando. Lo más importante es la responsabilidad compartida también”, comentó.

Publicidad

La presidenta afirmó que su administración atiende la inseguridad y la violencia, así como la llegada de drogas a Estados Unidos, por lo que pidió que el gobierno de Trump haga lo propio e impida que las armas salgan de su país con destino a México.

“Nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México, la violencia. Evitamos que lleguen drogas a Estados Unidos y ellos también deben evitar que lleguen armas a México y combatir a la propia delincuencia organizada que opera en Estados Unidos", dijo.

La presidenta destacó que México y Estados Unidos deben trabajar de manera conjunta en la lucha en contra de la violencia y el narcotráfico, pues enfatizó que ambos países tienen responsabilidades compartidas.

Te puede interesar:

US-VENEZUELA-CONFLICT-MADURO
México

EU acusa a Maduro de brindar protección diplomática a narcovuelos que salían de México entre 2006 y 2008

Además, Sheinbaum se mostró firme en que la política exterior de México no cambiará y recalcó que la relación con el gobierno estadounidense se basa en la colaboración, especialmente en temas de seguridad.

"Es un momento de colaboración en distintos temas, particularmente en el tema de seguridad", agregó.

Publicidad

El presidente Donald Trump descartó este sábado que la captura del líder venezolano y su esposa sea un mensaje dirigido a México, pero pidió "hacer algo" en contra de los cárteles.

Luego de ser cuestionado sobre si la operación, que oficialmente se realizó sin ningún estadounidense muerto, era un mensaje también para México, por donde entra la mayor parte de las drogas a Estados Unidos, Trump contestó: "No era esa la intención".

"Somos muy amigos de ella (la presidente Claudia Sheinbaum). Es una buena mujer, pero los cárteles controlan México. Ella no controla México", comentó.

Noticias relacionadas:

Políticos mexicanos reaccionan a captura de Nicolás Maduro
México

Intervención militar de EU en Venezuela divide: Morena, MC y Senado la condenan; PAN y PRI la aplauden

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Intervención de EU en Venezuela

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad