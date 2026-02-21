Tribunal Electoral ordena al INE resolver queja de Sheinbaum por el uso de las siglas CSP

Así que la presidenta llevó la queja al Tribunal Electoral. Este sábado, los magistrados de ese órgano fueron convocados a una sesión urgente y virtual para atender la petición de Sheinbaum.

Como era el único punto a resolver, la sesión duró menos de 30 minutos y la Sala Superior del tribunal ordenó al INE pronunciarse de inmediato sobre el asunto.

Desde el jueves, la presidenta denunció ante el INE a la organización que aspira a convertirse en partido político llamada Construyendo Solidaridad y Paz.

Sheinbaum argumentó utiliza las siglas CSP, que coinciden con las iniciales de su nombre. Permitir eso, explicó, podría generar confusión en el electorado, dar una ventaja política al futuro partido y, además, constituir un aprovechamiento indebido de su prestigio e imagen.

Por unanimidad, el Tribunal Electoral revocó la primera resolución del INE al considerar que no fue exhaustivo en el estudio de la queja de la presidenta. Por lo tanto, calificó la respuesta del instituto de indebidamente fundada y motivada.

Los magistrados agregaron que el INE redujo el problema a una mera coincidencia aislada de letras y no se pronunció sobre la posible afectación a los derechos de terceros por el uso del emblema con las siglas CSP.

Además, el nombre y siglas CSP están registradas como marca protegida.

Como medida preventiva temporal, el tribunal ordenó a la organización Construyendo Solidaridad y Paz que durante el proceso para convertirse en partido político utilice su nombre completo y no use las siglas CSP.

Eso ocurrirá hasta que el INE determine lo conducente sobre el caso y las medidas que la organización deberá acatar.