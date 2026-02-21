Publicidad

México

Tribunal Electoral ordena al INE resolver queja de Sheinbaum por el uso de las siglas CSP

Una organización que aspira a convertirse en partido político utilizaba las siglas CSP, que coinciden con las iniciales del nombre de la presidenta, por lo que Sheinbaum interpuso una queja.
sáb 21 febrero 2026 05:48 PM
El uso de las siglas CSP desata pleito en el INE
La presidenta advirtió que si un partido político lleva las siglas de su nombre podría hacer mal uso de su imagen. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) resolver la queja de la presidenta Claudia Sheinbaum en contra de que las iniciales de su nombre sean utilizadas como siglas por una organización política.

Aunque el INE ya había rechazado la queja y también había descartado el inicio de un procedimiento sancionador con el argumento de que no estaba clara cuál era la infracción electoral.

Así que la presidenta llevó la queja al Tribunal Electoral. Este sábado, los magistrados de ese órgano fueron convocados a una sesión urgente y virtual para atender la petición de Sheinbaum.

Como era el único punto a resolver, la sesión duró menos de 30 minutos y la Sala Superior del tribunal ordenó al INE pronunciarse de inmediato sobre el asunto.

Sheinbaum-rechaza-uso-iniciales.jpeg
presidencia

Consejería Jurídica irá al Tribunal Electoral por el uso de las iniciales CSP (de la presidenta)

Desde el jueves, la presidenta denunció ante el INE a la organización que aspira a convertirse en partido político llamada Construyendo Solidaridad y Paz.

Sheinbaum argumentó utiliza las siglas CSP, que coinciden con las iniciales de su nombre. Permitir eso, explicó, podría generar confusión en el electorado, dar una ventaja política al futuro partido y, además, constituir un aprovechamiento indebido de su prestigio e imagen.

Por unanimidad, el Tribunal Electoral revocó la primera resolución del INE al considerar que no fue exhaustivo en el estudio de la queja de la presidenta. Por lo tanto, calificó la respuesta del instituto de indebidamente fundada y motivada.

Los magistrados agregaron que el INE redujo el problema a una mera coincidencia aislada de letras y no se pronunció sobre la posible afectación a los derechos de terceros por el uso del emblema con las siglas CSP.

Además, el nombre y siglas CSP están registradas como marca protegida.

Como medida preventiva temporal, el tribunal ordenó a la organización Construyendo Solidaridad y Paz que durante el proceso para convertirse en partido político utilice su nombre completo y no use las siglas CSP.

Eso ocurrirá hasta que el INE determine lo conducente sobre el caso y las medidas que la organización deberá acatar.

"La medida subsistirá únicamente hasta que el INE emita el pronunciamiento correspondiente en la vía que estime conveniente".

La resolución del tribunal se emite este sábado a pesar de que la organización ofreció cambiar su nombre a solo "Partido Paz".

Hugo Eric Flores encabeza esa organización. Se trata del líder del extinto Partido Encuentro Social (PES), que en 2018 fue aliado de Morena, pero perdió el registro en 2021.

Ahora, Flores busca conformar un tercer partido político y competir en las próximas elecciones.

Partidos políticos

