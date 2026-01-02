FGR extrae datos de caja negra de Tren Interoceánico; declara apoderado legal de operadora

Detalló que en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se da el seguimiento correspondiente al estado de salud de las personas que continúan hospitalizadas y lleva a cabo los trabajos necesarios para establecer contacto con todas las víctimas, tanto lesionadas como las que resultaron ilesas, así como con familiares de las personas fallecidas.

Hasta este viernes 2 de enero, son 14 las víctimas mortales reportadas en el descarrilamiento, de acuerdo con autoridades.

La FGR dijo que ''bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con participación de la Agencia Reguladora de Seguridad Ferroviaria, llevaron a cabo la extracción de la información de la caja negra de la locomotora, la cual se encuentra resguardada en una bodega de indicios''.

''Como parte del proceso de entrevistas, personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) hizo entrega de la comparecencia del apoderado legal de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en la cual se aportaron diversos indicios que se anexaron a la indagatoria'', añadió.

La autoridad expuso que personal de la Fiscalía Federal en Oaxaca realizó las gestiones correspondientes para brindar las facilidades necesarias para la entrega del cuerpo de una persona fallecida en el Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS, con la que sumaron 14 víctimas mortales.

FGR explicó que se continúa la elaboración de los dictámenes periciales de expertos de la AIC en las materias de genética y química forense, informática, así como ingeniería civil, arquitectura y otras especialidades.

Además, se localizó en la zona del descarrilamiento diverso equipaje, ''al cual se le realiza el inventario respectivo y se trabaja con el gobierno estatal, cuyo personal acudirá a los hospitales para que las víctimas que así lo deseen, realicen su reclamación''.