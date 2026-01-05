Las protestas de la CNTE, otro frente que Sheinbaum puede enfrentar en 2026

A pesar de la publicación de este decreto el 29 de diciembre, la CNTE evaluará si seguirá con su lucha. Tiene programada una asamblea nacional en Mérida, Yucatán para el 31 de enero. Ahí decidirá si realiza un nuevo paro de 72 horas y la fecha.

El magisterio acusa que el gobierno no ha cumplido todas sus demandas. Exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al sistema de pensiones sin Afores, exigencias que Sheinbaum no atiende, asegura, por la falta de presupuesto público suficiente para concretarlas.

En cambio, la presidenta aceptó conceder otras: canceló la reforma a la Ley del ISSSTE que ella propuso en febrero del año pasado; congeló los créditos para vivienda que se volvieron impagables por el cobro indebido de intereses y aceptó hacer foros en escuelas para modificar la carrera magisterial.

También aprobó un incremento salarial de 10% para los maestros. Pero la CNTE mantiene su postura de que esto no resuelve sus demandas más importantes. Defiende que los maestros tienen derecho a una jubilación y empleo dignos.

Así que se mantiene la posibilidad de que organice nuevas protestas en 2026.

Tres paros en los tres primeros meses de 2025

En 2025, la CNTE fue la sombra que siguió a la presidenta. Encabezó una de las huelgas nacionales más largas, de 23 días, y bloqueó aeropuertos, casetas, avenidas principales y embajadas.

Todo comenzó el 7 de febrero, con la iniciativa de una nueva reforma a la Ley del ISSSTE. Tres semanas después de esa fecha, la CNTE organizó una marcha en al menos ocho estados para exigir el retiro de la enmienda. El 27 de febrero inició un plantón de 48 horas en la Cámara de Diputados, a donde Sheinbaum había dirigido la iniciativa.

Imagen de una manifestación de la CNTE del 15 de mayo de 2025 para exigir mejores condiciones laborales. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

La presidenta aseguró que la reforma no afectaba a los docentes. Pero ellos afirmaban que sí, debido a que proponía una forma distinta de calcular las aportaciones de los burócratas a la seguridad social.

La CNTE hizo otro paro nacional de 48 horas el 6 y 7 de marzo en nueve estados. En la Ciudad de México marchó del Ángel de la Independencia al Zócalo. Ante la manifestación, Sheinbaum aceptó reunirse personalmente con el magisterio y ofreció mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob).

La cita se concretó el 18 de marzo en Palacio Nacional. Después de cuatro horas de sesión, la presidenta retiró su reforma a la Ley del ISSSTE. Ahí, por primera vez, aceptó congelar la edad de jubilación y atender las otras demandas mencionadas.

Para la CNTE, sin embargo, esto no fue suficiente. Sin la abrogación de la legislación de 2007, optó por un tercer paro de labores, ahora de 72 horas. Los días 19, 20 y 21 de marzo, el magisterio puso un plantón en la Cámara de Diputados, realizó marchas en la Ciudad de México y bloqueos en una docena de puntos de la capital, incluyendo el aeropuerto.

El 23 de mayo, miembros de la CNTE protestaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como parte de sus movilizaciones para presionar el cumplimiento de sus demandas. (Foto: Henry Romero/REUTERS)

La huelga más larga de la CNTE

Pero el paro nacional más extendido del sindicato inició el 15 de mayo. En esa ocasión montó un enorme campamento en el Zócalo capitalino, que permaneció por tres semanas.

Protagonizó quemas de objetos afuera de Segob; bloqueos de seis horas en Reforma, Circuito Interior y otras avenidas; manifestaciones en oficinas de las Afores y en un cruce vehicular entre Tijuana y Estados Unidos.