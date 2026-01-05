Las protestas de la CNTE, otro frente que Sheinbaum puede enfrentar en 2026

Con protestas, bloqueos y plantones en al menos 53 días, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se distanció de los gobiernos de Morena y en 2025 se convirtió en una piedra en el zapato para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sus manifestaciones fueron tan intensas que, ante los amagos de retomarlas este 2026, el gobierno concretó una demanda del sindicato antes de concluir el año: congelar la edad de jubilación para los burócratas fuera del sistema de Afores.
A pesar de la publicación de este decreto el 29 de diciembre, la CNTE evaluará si seguirá con su lucha. Tiene programada una asamblea nacional en Mérida, Yucatán para el 31 de enero. Ahí decidirá si realiza un nuevo paro de 72 horas y la fecha.
El magisterio acusa que el gobierno no ha cumplido todas sus demandas. Exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al sistema de pensiones sin Afores, exigencias que Sheinbaum no atiende, asegura, por la falta de presupuesto público suficiente para concretarlas.
En cambio, la presidenta aceptó conceder otras: canceló la reforma a la Ley del ISSSTE que ella propuso en febrero del año pasado; congeló los créditos para vivienda que se volvieron impagables por el cobro indebido de intereses y aceptó hacer foros en escuelas para modificar la carrera magisterial.
También aprobó un incremento salarial de 10% para los maestros. Pero la CNTE mantiene su postura de que esto no resuelve sus demandas más importantes. Defiende que los maestros tienen derecho a una jubilación y empleo dignos.
Así que se mantiene la posibilidad de que organice nuevas protestas en 2026.
Tres paros en los tres primeros meses de 2025
En 2025, la CNTE fue la sombra que siguió a la presidenta. Encabezó una de las huelgas nacionales más largas, de 23 días, y bloqueó aeropuertos, casetas, avenidas principales y embajadas.
Todo comenzó el 7 de febrero, con la iniciativa de una nueva reforma a la Ley del ISSSTE. Tres semanas después de esa fecha, la CNTE organizó una marcha en al menos ocho estados para exigir el retiro de la enmienda. El 27 de febrero inició un plantón de 48 horas en la Cámara de Diputados, a donde Sheinbaum había dirigido la iniciativa.
La presidenta aseguró que la reforma no afectaba a los docentes. Pero ellos afirmaban que sí, debido a que proponía una forma distinta de calcular las aportaciones de los burócratas a la seguridad social.
La CNTE hizo otro paro nacional de 48 horas el 6 y 7 de marzo en nueve estados. En la Ciudad de México marchó del Ángel de la Independencia al Zócalo. Ante la manifestación, Sheinbaum aceptó reunirse personalmente con el magisterio y ofreció mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob).
La cita se concretó el 18 de marzo en Palacio Nacional. Después de cuatro horas de sesión, la presidenta retiró su reforma a la Ley del ISSSTE. Ahí, por primera vez, aceptó congelar la edad de jubilación y atender las otras demandas mencionadas.
Para la CNTE, sin embargo, esto no fue suficiente. Sin la abrogación de la legislación de 2007, optó por un tercer paro de labores, ahora de 72 horas. Los días 19, 20 y 21 de marzo, el magisterio puso un plantón en la Cámara de Diputados, realizó marchas en la Ciudad de México y bloqueos en una docena de puntos de la capital, incluyendo el aeropuerto.
La huelga más larga de la CNTE
Pero el paro nacional más extendido del sindicato inició el 15 de mayo. En esa ocasión montó un enorme campamento en el Zócalo capitalino, que permaneció por tres semanas.
Protagonizó quemas de objetos afuera de Segob; bloqueos de seis horas en Reforma, Circuito Interior y otras avenidas; manifestaciones en oficinas de las Afores y en un cruce vehicular entre Tijuana y Estados Unidos.
El 21 de mayo, los maestros tiraron las vallas que cercaban Palacio Nacional e impidieron el acceso de la prensa a la conferencia de Sheinbaum, con quien exigían una segunda reunión.
Durante esta huelga de 23 días, algunos docentes causaron destrozos en el Congreso de Guerrero; intentaron quemar la sede nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Aunque sostuvieron reuniones con la Segob, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE, no alcanzaron acuerdos satisfactorios para el magisterio. Así que siguieron con la huelga hasta el 6 de junio.
El 23 de junio, Presidencia publicó el decreto que instruía al ISSSTE a congelar la edad de jubilación. Seis meses después, el instituto oficializó esta instrucción con el acuerdo que establece que, a partir de 2027, la edad mínima de retiro será de 57 años. A partir de ahí disminuirá un año cada trienio hasta quedar en 55 años en 2034.
Perseguir a Sheinbaum
Tras levantar el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, la CNTE advirtió que continuaría luchando hasta que el gobierno cumpla todas sus demandas. Pero sus actos previos indignaron a Sheinbaum, quien criticó la violencia del sindicato, lo calificó de “antidemocrático” y rechazó una segunda reunión con el magisterio.
Desde entonces, la CNTE no ha frenado sus protestas, aunque las hecho de manera más aislada: un bloqueo en una planta de Pemex de Chihuahua, en zonas arqueológicas y en una estación del Tren Maya en Yucatán y tomó el edificio de la SEP.
Además, los maestros protestaron en eventos de Sheinbaum en Oaxaca, Zacatecas y Guerrero.
El 13 y 14 de noviembre realizaron un nuevo paro de 48 horas, con protestas de nuevo en el Zócalo y otros puntos del Centro Histórico de la Ciudad de México. La manifestación obligó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene su sede en Pino Suárez, a buscar otro lugar para sesionar.
Todo para exigir que la presidenta los reciba una vez más, que atienda todas sus demandas y se reinicien las mesas de diálogo.