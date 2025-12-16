Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Oceana pide apostar por la pesca ribereña como eje de la conservación marina

La organización destaca que las comunidades pesqueras de México lideran la conservación marina en el país frente a la pesca ilegal y el cambio climático.
mar 16 diciembre 2025 07:00 PM
pesca ribereña oceana
Renata Terrazas, directora de Oceana,alertó además sobre el rezago estructural del sector pesquero en México. (Foto: Carlos Alberto Carbajal/ Cuartoscuro)

Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana en México, expuso este martes la necesidad de replantear la política pesquera y de conservación marina a partir del conocimiento y las decisiones de las propias comunidades costeras, particularmente en el Golfo de México, donde se ha priorizado la explotación petrolera en lugar de impulsar el desarrollo económico basado en la pesca.

Terrazas advirtió además sobre el rezago estructural del sector pesquero en México, pese a que de acuerdo con Nancy Gocher, directora de Políticas Públicas y Ciencia de Oceana, el mar da sustento a más de 350,000 familias que se dedican a la pesca ribereña y se estima que 2 millones de personas en el país dependen de la cadena de valor relacionada a esta actividad.

Publicidad

“La pesca ni siquiera está reconocida hoy como actividad primaria y hay un olvido institucional enorme. No tenemos datos actualizados: algunas evaluaciones pesqueras tienen 20 años”, alertó Terrazas.

La directora de Oceana insistió en la necesidad que se tiene de que organizaciones y autoridades trabajen de la mano con comunidades pesqueras desde un enfoque de acompañamiento, diagnóstico participativo y fortalecimiento de capacidades locales, y no desde agendas impuestas desde fuera.

Lee más:

oceana-basura-plastica.jpg
CDMX

Oceana pide regular basura plástica en CDMX por comercio electrónico

Terrazas apuntó que la experiencia de Oceana en estados como Oaxaca, Sinaloa y regiones del Golfo de México ha demostrado que “son las propias comunidades pesqueras quienes cuidan el océano y las especies”, ya que de ellas depende su sustento y la seguridad alimentaria local.

Señaló que, antes de proponer soluciones, es indispensable entender qué necesitan realmente las y los pescadores, cuáles son sus conocimientos y qué prácticas ya realizan para proteger los recursos marinos.

Publicidad

En el caso de Oaxaca, explicó que el trabajo de la organización con cooperativas de Puerto Escondido permitió a la organización, identificar problemáticas históricamente invisibilizadas, como la pesca ilegal y la falta de planes de manejo para especies clave como el huachinango y el ostión de roca.

Destacó que, de manera inédita, han sido los propios pescadores quienes solicitan avanzar hacia planes de manejo pesquero, aun cuando esto implica autorregularse y, en algunos periodos, dejar de pescar para permitir la recuperación de las especies.

“Que las comunidades pidan planes de manejo es histórico”, afirmó Terrazas, al señalar que estos procesos se están construyendo de la mano del sector pesquero, organizaciones locales y autoridades como el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura (IMIPAS).

Te puede interesar:

Derrame en Veracruz revela la crisis de Pemex: contaminación, opacidad y comunidades sin agua
Estados

Derrame de Pemex en Veracruz deja un río sin vida y comunidades sin agua

Durante su intervención, la directora de Oceana insistió en que existe un rezago estructural del sector pesquero en México, que enfrenta falta de datos actualizados, escaso presupuesto, pesca ilegal y un “olvido institucional”.

Terrazas vinculó esta situación con la defensa del Golfo de México, pues advirtió que la expansión de la explotación petrolera representa una amenaza directa para la biodiversidad marina y para las comunidades costeras, por lo que insistió en que el Golfo de México requiere un nuevo modelo de desarrollo que priorice la vida marina y a las comunidades costeras por encima de la expansión petrolera.

“El Golfo no es sólo petróleo. Tiene más de 15,000 especies registradas y una riqueza cultural y ambiental que puede sostener seguridad alimentaria y desarrollo local. Apostar a la pesca sostenible es apostar por la gente y por el futuro”, dijo.

Rechazó la idea de que el Golfo sea un ecosistema degradado sin posibilidad de recuperación y destacó que alberga miles de especies, muchas de ellas endémicas, además de que dijo, tiene una profunda relevancia cultural y económica.

En este contexto, la directora de la organización, apuntó que Oceana impulsa una propuesta de desarrollo alternativo para el Golfo de México, centrada en la pesca sostenible, la conservación y la seguridad alimentaria, en lugar de la exploración en aguas profundas.

Como parte de esta estrategia, la organización trabaja con más de 40 colectivos de pescadores, mujeres y jóvenes en estados como Veracruz, Campeche y Yucatán, quienes enfrentan de manera directa los impactos de derrames petroleros y del cambio climático.

Finalmente, Terrazas enfatizó que las comunidades pesqueras no solo se están adaptando a estos cambios, sino que también lideran acciones de mitigación, restauración de manglares, monitoreo de especies y defensa del territorio.

“Son historias de organización, de resistencia y de propuestas concretas para proteger los océanos”, concluyó.

Publicidad

Tags

Medio ambiente océano México-Golfo

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad