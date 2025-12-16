Oceana pide apostar por la pesca ribereña como eje de la conservación marina

En el caso de Oaxaca, explicó que el trabajo de la organización con cooperativas de Puerto Escondido permitió a la organización, identificar problemáticas históricamente invisibilizadas, como la pesca ilegal y la falta de planes de manejo para especies clave como el huachinango y el ostión de roca.

Destacó que, de manera inédita, han sido los propios pescadores quienes solicitan avanzar hacia planes de manejo pesquero, aun cuando esto implica autorregularse y, en algunos periodos, dejar de pescar para permitir la recuperación de las especies.

“Que las comunidades pidan planes de manejo es histórico”, afirmó Terrazas, al señalar que estos procesos se están construyendo de la mano del sector pesquero, organizaciones locales y autoridades como el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura (IMIPAS).

Durante su intervención, la directora de Oceana insistió en que existe un rezago estructural del sector pesquero en México, que enfrenta falta de datos actualizados, escaso presupuesto, pesca ilegal y un “olvido institucional”.

Terrazas vinculó esta situación con la defensa del Golfo de México, pues advirtió que la expansión de la explotación petrolera representa una amenaza directa para la biodiversidad marina y para las comunidades costeras, por lo que insistió en que el Golfo de México requiere un nuevo modelo de desarrollo que priorice la vida marina y a las comunidades costeras por encima de la expansión petrolera.

“El Golfo no es sólo petróleo. Tiene más de 15,000 especies registradas y una riqueza cultural y ambiental que puede sostener seguridad alimentaria y desarrollo local. Apostar a la pesca sostenible es apostar por la gente y por el futuro”, dijo.

Rechazó la idea de que el Golfo sea un ecosistema degradado sin posibilidad de recuperación y destacó que alberga miles de especies, muchas de ellas endémicas, además de que dijo, tiene una profunda relevancia cultural y económica.

En este contexto, la directora de la organización, apuntó que Oceana impulsa una propuesta de desarrollo alternativo para el Golfo de México, centrada en la pesca sostenible, la conservación y la seguridad alimentaria, en lugar de la exploración en aguas profundas.

Como parte de esta estrategia, la organización trabaja con más de 40 colectivos de pescadores, mujeres y jóvenes en estados como Veracruz, Campeche y Yucatán, quienes enfrentan de manera directa los impactos de derrames petroleros y del cambio climático.

Finalmente, Terrazas enfatizó que las comunidades pesqueras no solo se están adaptando a estos cambios, sino que también lideran acciones de mitigación, restauración de manglares, monitoreo de especies y defensa del territorio.

“Son historias de organización, de resistencia y de propuestas concretas para proteger los océanos”, concluyó.