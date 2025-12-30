Del “campo de exterminio” al Tren Interoceánico: 25 momentos que sacudieron la política en 2025

8. Michoacán: homicidios y coches bomba

La violencia marcó el año para Michoacán. La entidad enfrentó el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; el del empresario agrícola Bernardo Bravo; la explosión de un coche bomba, así como más de 1,000 homicidios dolosos.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre pasado. (Foto: Juan José Estrada/Cuartoscuro)

El estado es territorio de disputa de al menos 17 organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Nueva Familia Michoacana, Los Viagras, el Cártel de Tepalcatepec y el Cártel de Los Reyes.

Para contener la violencia, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, que incluye el despliegue de 12,000 elementos militares y una inversión de 57,000 millones de pesos.

9. Rancho Izaguirre

El hallazgo de cientos de pertenencias personales —ropa, mochilas y zapatos— amontonadas en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, dio la vuelta al mundo como la imagen de un presunto centro de exterminio operado por el crimen organizado.

Aunque el descubrimiento inicial ocurrió en septiembre de 2024, fue en marzo cuando la transmisión en tiempo real realizada por madres buscadoras puso el foco en el sitio, donde ya existían denuncias previas que lo señalaban como un centro de entrenamiento y crematorio del Cártel Jalisco Nueva Generación, por el que habrían pasado cientos de personas reportadas como desaparecidas.

En ese mismo mes, la Fiscalía General de la República (FGR) descartó la existencia de crematorios y restos humanos, levantó los hallazgos y cerró el sitio. Desde entonces, no se ha informado de avances relevantes.

En marzo pasado se descubrió un centro de adiestramiento del crimen organizado en Teuchitlán, en donde se encontraron cientos de objetos personales de personas que podrían estar reportadas como desaparecidas. (Foto: Fiscalía de Jalisco/Reuters.)

10. La destitución de Gertz Manero y la llegada de Godoy

A dos años de concluir su cargo, Alejandro Gertz Manero dejó el cargo de fiscal general de la República y fue propuesto para ser embajador de un “país amigo” de México.

En su lugar fue elegida Ernestina Godoy, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum la integrara en una terna junto a Maribel Bojorges y Luz María Zarza.

Ernestina Godoy fue electa para ser la titular de la Fiscalía General de la República. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

11. El huachicol fiscal y la polémica con la Marina

El aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de diésel por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 19 de marzo, en Tampico, reveló una red de “huachicol fiscal” que puso bajo la lupa a la Secretaría de Marina.

Un oficial naval de alto rango, el vicealmirante Manuel Farías, fue detenido junto con otros 13 marinos y empresarios, mientras que el capitán Abraham Pérez Ramírez, vinculado al caso, murió por suicidio.

El modus operandi consistía en ingresar diésel y gasolina de origen estadounidense haciéndolos pasar por lubricantes para evadir impuestos, lo que habría generado un desfalco de alrededor de 11,000 millones de dólares anuales al Estado mexicano, con la presunta participación de autoridades portuarias y distribuidores.

Autoridades mexicanas identificaron un buque con presunto huachicol fiscal. (Foto: Secretaría de Marina/Reuters.)

12. La aprehensión de Hernán Bermúdez, líder de La Barredora

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, fue detenido como presunto líder del grupo criminal La Barredora, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada a la venta de drogas y la extorsión.

Bermúdez Requena fue nombrado al frente de la seguridad por el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien posteriormente fue secretario de Gobernación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aspirante a la candidatura presidencial por Morena. El senador de Morena asegura que no tenía sospechas sobre la presunta actividad criminal de su excolaborador.

13. Cancelación de la licitación de medicamentos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció en abril la cancelación de una licitación para la compra de medicamentos que, de acuerdo con su titular, Raquel Buenrostro, habría causado un daño al erario por 13,000 millones de pesos.

La distribución de medicamentos es uno de los retos que enfrenta el gobierno de la presidenta Sheinbaum. (Foto: IMSS/Cuartoscuro.)

14. Inundaciones en el centro y oriente del país

La perturbación tropical 90-E ocasionó intensas lluvias e inundaciones en Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo. El saldo fue 83 personas fallecidas y 17 personas desaparecidas.

Para apoyar a las comunidades con afectaciones, se levantó un censo para cuantificar los daños, se entregaron despensas, y apoyos de hasta 70,000 pesos para quienes tuvieron pérdida total de su vivienda.

La presidenta recorrió las comunidades afectadas y en algunas de ellas –como en Veracruz– recibió reclamos por la tardanza del gobierno en atender las zonas afectadas.

Las lluvias en cinco estados causaron la muerte de más de 80 personas. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro.)

15. Descarrilamiento del Tren Interoceánico

Unos días antes de que acabara el año, un accidente en el Tren Interoceánico dejó 13 personas fallecidas y más de una centena de heridas, luego de que la máquina principal de un vagón se descarrilara.

La Secretaria de la Marina informó que de las personas a bordo del tren, que se descarriló cerca de la ciudad de Nizanda, 139 estaban fuera de peligro, mientras que 98 resultaron heridas. En el tren viajaban nueve tripulantes y 241 pasajeros.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para conocer las causas de lo sucedido, dijo la fiscal general Ernestina Godoy Ramos.

El Tren se descarriló el fin de semana durante un trayecto en Oaxaca. (Foto: Cuartoscuro )

16. Explosión de pipa en Iztapalapa

El 10 de septiembre se vivieron escenas de alta gravedad: la volcadura y posterior explosión de una pipa con gas LP en el puente vehicular La Concordia, en Iztapalapa, dejó hasta la fecha 32 personas fallecidas y 63 lesionadas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró en cuestión de horas que el origen del accidente no estuvo relacionado con baches o fallas en la infraestructura urbana, sino con exceso de velocidad, entre otras causas. Sin embargo, persistieron dudas tras la difusión de videos en los que no se aprecia una velocidad elevada; hasta el cierre del año no se informó sobre el seguro de la empresa responsable.

Alrededor de las 14:00 horas del 10 de septiembre se registró la explosión de la pipa. (Foto: Cuartoscuro.)

17. Asesinato de colaboradores de Brugada

La mañana del 20 de mayo, la Ciudad de México se sacudió por un ataque directo que terminó con la vida de dos colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. La secretaria particular, Ximena Guzmán, y el asesor José Muñoz fueron asesinados a tiros cuando circulaban por Calzada de Tlalpan, frente a la colonia Moderna.

La repercusión fue inmediata. El gobierno capitalino, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, inició una investigación que derivó en la detención de al menos 13 personas vinculadas con el homicidio, varias de ellas relacionadas con la logística y el seguimiento de las víctimas. El autor material del ataque permanecía prófugo al cierre del año, según información oficial.

La jefa de Gobierno, Clara Brugrada, ofreció que no habrá impunidad en el homicidio de sus colaboradores. (Foto: Especial )

18. Protestas vs gentrificación en CDMX

“No es desarrollo, es despojo”, fue una de las consignas que se replicó en la Ciudad de México durante las marchas contra la gentrificación, fenómeno mediante el que se desplazan a habitantes de una zona por otros con mayor poder adquisitivo.

En julio pasado se realizó la primera la primera marcha contra la gentrificación en la Colonia Condesa, un punto emblemático del fenómeno que ha tomado fuerza a partir de la pandemia de coronavirus.

En la Ciudad de México se registraron tres marchas contra la Gentrificación. (Foto: David Santiago/Expansión Política)

La segunda jornada de marchas, que se realizó en el sur del país, estuvo marcada porque se registraron actos vandálicos en la zona cultural de Ciudad Universitaria y quema de libros, lo que fue condenado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

A finales de julio se realizó la tercera marcha contra la expulsión de habitantes y comerciantes en zonas de la capital del país, la que originalmente había sido convocada del Hemiciclo a Juárez hasta la Embajada de Estados Unidos en México, sin embargo, los participantes modificaron la ruta.

19. Movilizaciones y bloqueos

Las movilizaciones en la Ciudad de México y bloqueos en varias entidades marcaron la recta final del 2025.

La capital del país fue escenario para la marcha de la “Generación Z”, la cual se movilizó contra la violencia en el país en una primera edición con 17,000 y en otras dos más con un menor número de asistentes. En la primera marcha fueron detenidas 18 personas, que fueron vinculadas a proceso por delitos como lesiones y robo.

En varias carreteras del país hubo cierres debido a manifestaciones de campesinos y transportistas que pedían combatir la inseguridad y el campo que fueron convocados por las organizaciones del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

También se registraron algunos bloqueos por parte de agricultores que se oponían a la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, en particular porque estaban en contra de eliminar la transmisión de concesiones entre particulares.

