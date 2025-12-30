Del “campo de exterminio” al Tren Interoceánico: 25 momentos que sacudieron la política en 2025

De la primera elección judicial al regreso de Trump, 25 hechos que marcaron la política en 2025
Eventos violentos de alto impacto, entre ellos el hallazgo del "campo de exterminio" en el Rancho Izaguirre; así como cambios políticos como la salida de Gertz de la FGR, dejaron huella en el año que termina.
Lidia Arista, Carina García, Shelma Navarrete y Brenda Yañez
El 2025 fue un año clave para la vida política de México. En su primer año completo de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó reformas constitucionales y ajustes en la estrategia de seguridad, al tiempo que enfrentó presiones externas y episodios de violencia que marcaron la vida pública del país.
El año también estuvo marcado por hechos inéditos, como la primera elección del Poder Judicial, y por decisiones controvertidas, como la extinción de organismos autónomos y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
En el plano internacional, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca tensó la relación bilateral, presionó la agenda migratoria y de seguridad, y derivó en episodios sin precedentes, como la entrega de 55 presuntos capos del narcotráfico a Estados Unidos.
Este recuento reúne 25 hechos que definieron la conversación pública y marcaron el pulso político del país durante 2025.
1. Primera elección del Poder Judicial
México tuvo su primera elección en la que la ciudadanía eligió en las urnas a integrantes del Poder Judicial, en una votación en la que participó apenas el 13% del padrón electoral y que estuvo marcada por el uso de “acordeones”, atribuidos a gobiernos de Morena en distintas entidades, para impulsar a aspirantes afines a la actual administración.
A nivel federal se renovaron nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; cinco magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; dos magistraturas de la Sala Superior y 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como 464 magistraturas de circuito y 386 juzgados de distrito. En 19 entidades también se votaron un total de 4,362 cargos locales.
2. El regreso de Trump a la Casa Blanca
Donald Trump tomó protesta como presidente de Estados Unidos por segunda vez el 20 de enero y, desde su primer día, implementó una política migratoria más restrictiva: declaró emergencia en la frontera con México, eliminó la aplicación CBP One —con la que migrantes, principalmente de América Latina, podían solicitar su admisión— y limitó la posibilidad de solicitar asilo.
El republicano lanzó múltiples amenazas de imponer aranceles a mercancías hechas en México, lo que se concretó en un arancel de 25%; sin embargo, la mayoría de los productos mexicanos importados al país del norte se mantuvieron sin gravámenes gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que Trump busca renegociar en 2026.
El mandatario estadounidense también presionó en materia de seguridad al declarar a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, exigir frenar la fabricación y el tráfico de fentanilo desde México e incluso renombrar el Golfo de México como “Golfo de América”.
3. Entrega de capos a Estados Unidos
En medio de las tensiones con el presidente Donald Trump, el gobierno de México entregó a Estados Unidos a un total de 55 presuntos capos del narcotráfico de alto perfil en dos operaciones: la primera el 27 de febrero y la segunda el 12 de agosto.
Entre los perfiles entregados están Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; Miguel Ángel Treviño Morales, “Z40”, y su hermano Óscar Omar Treviño Morales, “Z42”, de Los Zetas; así como Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, exlíder de La Familia Michoacana.
4. Migrantes y remesas
En 2025, la migración mexicana hacia Estados Unidos continuó, aunque con flujos más bajos en la frontera en comparación con años anteriores, debido al endurecimiento de la política migratoria estadounidense. El año estuvo marcado por mayores controles, devoluciones aceleradas y un discurso oficial más restrictivo, lo que redujo los intentos de cruce, sin eliminar la movilidad desde México.
En contraste, aumentaron las redadas y detenciones dentro del territorio estadounidense, particularmente en ciudades como Los Ángeles y en estados como Texas. Operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) derivaron en la detención de migrantes mexicanos, muchos de ellos sin antecedentes penales graves, lo que generó temor en comunidades, afectaciones económicas y protestas.
Las remesas también registraron un desempeño a la baja tras años de crecimiento récord. De acuerdo con datos del Banco de México, los ingresos acumulados entre enero y septiembre de 2025 sumaron 45,680 millones de dólares, una caída interanual de alrededor de 5.5% respecto al mismo periodo de 2024.
5. Primera reunión Sheinbaum-Trump
En Washington, Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo el 5 de diciembre su primer encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump. La reunión duró menos de una hora y se realizó en el marco de la gala del sorteo del Mundial de Futbol 2026, sin que se abordaran temas migratorios o comerciales.
Durante 2025, la presidenta realizó cuatro viajes internacionales: en abril acudió a la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Tegucigalpa, Honduras; en junio participó en la cumbre del G7 en Canadá; en agosto se reunió en Guatemala con el presidente Bernardo Arévalo; y en diciembre visitó Washington.
6. Viraje en la seguridad
En 2025, la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo continuidad con el enfoque integral planteado al inicio de su administración, con énfasis en atender las causas de la violencia, fortalecer la inteligencia y coordinar a las fuerzas federales y estatales.
No obstante, también mostró un giro: del enfoque de “abrazos, no balazos” a un combate más frontal. Las autoridades reportaron casi 37,000 detenciones por delitos de alto impacto, así como decomisos de drogas y armas, y una disminución de los homicidios dolosos durante varios meses del año.
En el segundo semestre, Sheinbaum impulsó la implementación territorial de la Estrategia Nacional de Seguridad en las 32 entidades, con acciones adaptadas a contextos locales, planes regionales como el “Plan por la Paz y la Justicia” en Michoacán y estrategias específicas contra delitos como el robo en carreteras.
7. La guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa
Sinaloa estuvo marcado por la violencia ante los enfrentamientos entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: “Los Mayitos” y “Los Chapitos”, con epicentro en Culiacán, donde se registraron ejecuciones y enfrentamientos armados.
El conflicto se detonó tras la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades de Estados Unidos, realizada el 25 de julio de 2024 por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De enero a noviembre se registraron en Sinaloa 1,247 homicidios dolosos, de los cuales 87% fueron cometidos con arma de fuego, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
8. Michoacán: homicidios y coches bomba
La violencia marcó el año para Michoacán. La entidad enfrentó el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; el del empresario agrícola Bernardo Bravo; la explosión de un coche bomba, así como más de 1,000 homicidios dolosos.
El estado es territorio de disputa de al menos 17 organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Nueva Familia Michoacana, Los Viagras, el Cártel de Tepalcatepec y el Cártel de Los Reyes.
Para contener la violencia, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, que incluye el despliegue de 12,000 elementos militares y una inversión de 57,000 millones de pesos.
9. Rancho Izaguirre
El hallazgo de cientos de pertenencias personales —ropa, mochilas y zapatos— amontonadas en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, dio la vuelta al mundo como la imagen de un presunto centro de exterminio operado por el crimen organizado.
Aunque el descubrimiento inicial ocurrió en septiembre de 2024, fue en marzo cuando la transmisión en tiempo real realizada por madres buscadoras puso el foco en el sitio, donde ya existían denuncias previas que lo señalaban como un centro de entrenamiento y crematorio del Cártel Jalisco Nueva Generación, por el que habrían pasado cientos de personas reportadas como desaparecidas.
En ese mismo mes, la Fiscalía General de la República (FGR) descartó la existencia de crematorios y restos humanos, levantó los hallazgos y cerró el sitio. Desde entonces, no se ha informado de avances relevantes.
10. La destitución de Gertz Manero y la llegada de Godoy
A dos años de concluir su cargo, Alejandro Gertz Manero dejó el cargo de fiscal general de la República y fue propuesto para ser embajador de un “país amigo” de México.
En su lugar fue elegida Ernestina Godoy, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum la integrara en una terna junto a Maribel Bojorges y Luz María Zarza.
11. El huachicol fiscal y la polémica con la Marina
El aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de diésel por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 19 de marzo, en Tampico, reveló una red de “huachicol fiscal” que puso bajo la lupa a la Secretaría de Marina.
Un oficial naval de alto rango, el vicealmirante Manuel Farías, fue detenido junto con otros 13 marinos y empresarios, mientras que el capitán Abraham Pérez Ramírez, vinculado al caso, murió por suicidio.
El modus operandi consistía en ingresar diésel y gasolina de origen estadounidense haciéndolos pasar por lubricantes para evadir impuestos, lo que habría generado un desfalco de alrededor de 11,000 millones de dólares anuales al Estado mexicano, con la presunta participación de autoridades portuarias y distribuidores.
12. La aprehensión de Hernán Bermúdez, líder de La Barredora
Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, fue detenido como presunto líder del grupo criminal La Barredora, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada a la venta de drogas y la extorsión.
Bermúdez Requena fue nombrado al frente de la seguridad por el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien posteriormente fue secretario de Gobernación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aspirante a la candidatura presidencial por Morena. El senador de Morena asegura que no tenía sospechas sobre la presunta actividad criminal de su excolaborador.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció en abril la cancelación de una licitación para la compra de medicamentos que, de acuerdo con su titular, Raquel Buenrostro, habría causado un daño al erario por 13,000 millones de pesos.
14. Inundaciones en el centro y oriente del país
La perturbación tropical 90-E ocasionó intensas lluvias e inundaciones en Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo. El saldo fue 83 personas fallecidas y 17 personas desaparecidas.
Para apoyar a las comunidades con afectaciones, se levantó un censo para cuantificar los daños, se entregaron despensas, y apoyos de hasta 70,000 pesos para quienes tuvieron pérdida total de su vivienda.
La presidenta recorrió las comunidades afectadas y en algunas de ellas –como en Veracruz– recibió reclamos por la tardanza del gobierno en atender las zonas afectadas.
15. Descarrilamiento del Tren Interoceánico
Unos días antes de que acabara el año, un accidente en el Tren Interoceánico dejó 13 personas fallecidas y más de una centena de heridas, luego de que la máquina principal de un vagón se descarrilara.
La Secretaria de la Marina informó que de las personas a bordo del tren, que se descarriló cerca de la ciudad de Nizanda, 139 estaban fuera de peligro, mientras que 98 resultaron heridas. En el tren viajaban nueve tripulantes y 241 pasajeros.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para conocer las causas de lo sucedido, dijo la fiscal general Ernestina Godoy Ramos.
16. Explosión de pipa en Iztapalapa
El 10 de septiembre se vivieron escenas de alta gravedad: la volcadura y posterior explosión de una pipa con gas LP en el puente vehicular La Concordia, en Iztapalapa, dejó hasta la fecha 32 personas fallecidas y 63 lesionadas.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró en cuestión de horas que el origen del accidente no estuvo relacionado con baches o fallas en la infraestructura urbana, sino con exceso de velocidad, entre otras causas. Sin embargo, persistieron dudas tras la difusión de videos en los que no se aprecia una velocidad elevada; hasta el cierre del año no se informó sobre el seguro de la empresa responsable.
17. Asesinato de colaboradores de Brugada
La mañana del 20 de mayo, la Ciudad de México se sacudió por un ataque directo que terminó con la vida de dos colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. La secretaria particular, Ximena Guzmán, y el asesor José Muñoz fueron asesinados a tiros cuando circulaban por Calzada de Tlalpan, frente a la colonia Moderna.
La repercusión fue inmediata. El gobierno capitalino, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, inició una investigación que derivó en la detención de al menos 13 personas vinculadas con el homicidio, varias de ellas relacionadas con la logística y el seguimiento de las víctimas. El autor material del ataque permanecía prófugo al cierre del año, según información oficial.
18. Protestas vs gentrificación en CDMX
“No es desarrollo, es despojo”, fue una de las consignas que se replicó en la Ciudad de México durante las marchas contra la gentrificación, fenómeno mediante el que se desplazan a habitantes de una zona por otros con mayor poder adquisitivo.
En julio pasado se realizó la primera la primera marcha contra la gentrificación en la Colonia Condesa, un punto emblemático del fenómeno que ha tomado fuerza a partir de la pandemia de coronavirus.
La segunda jornada de marchas, que se realizó en el sur del país, estuvo marcada porque se registraron actos vandálicos en la zona cultural de Ciudad Universitaria y quema de libros, lo que fue condenado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
A finales de julio se realizó la tercera marcha contra la expulsión de habitantes y comerciantes en zonas de la capital del país, la que originalmente había sido convocada del Hemiciclo a Juárez hasta la Embajada de Estados Unidos en México, sin embargo, los participantes modificaron la ruta.
19. Movilizaciones y bloqueos
Las movilizaciones en la Ciudad de México y bloqueos en varias entidades marcaron la recta final del 2025.
La capital del país fue escenario para la marcha de la “Generación Z”, la cual se movilizó contra la violencia en el país en una primera edición con 17,000 y en otras dos más con un menor número de asistentes. En la primera marcha fueron detenidas 18 personas, que fueron vinculadas a proceso por delitos como lesiones y robo.
En varias carreteras del país hubo cierres debido a manifestaciones de campesinos y transportistas que pedían combatir la inseguridad y el campo que fueron convocados por las organizaciones del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).
También se registraron algunos bloqueos por parte de agricultores que se oponían a la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, en particular porque estaban en contra de eliminar la transmisión de concesiones entre particulares.
20.
Ley de aguas y otras reformas aprobadas
En su primer año completo de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum logró que el Legislativo le aprobara varias iniciativas de reforma, entre ellas, la prohibición del nepotismo electoral, pero hasta la elección federal de 2030, y la reelección consecutiva; el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); para conservar y proteger la diversidad de las 59 razas de maíces nativos, así como la Ley de Aguas para hacer efectivo el derecho humano al agua y poner orden en concesiones.
En 2025, el gobierno de la presidenta Sheinbaum reformó 16 artículos constitucionales, y en toda su gestión suman 53 los cambios.
21. Se extinguen siete organismos autónomos
El 21 de diciembre del año pasado entró en vigor la reforma constitucional que ordenó la extinción de siete organismos autónomos. Todos cerraron durante 2025 y sus funciones fueron transferidas al gobierno federal o a entes bajo su esfera; hubo denuncias de trabajadores por procesos de liquidación que, acusaron, no respetaron sus derechos laborales.
Desaparecieron el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Asimismo, fueron liquidadas la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), además del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
22. Reducción de la jornada laboral a 40 horas
La ruta de mejora en las condiciones laborales que comenzó durante la primera presidencia de Morena, en 2018, tuvo una contención en 2025. Desde 2019 se han registrado aumentos al salario mínimo, la eliminación de la subcontratación generalizada y la aprobación de la llamada Ley Silla.
En 2024 se promovió en el Congreso la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el tema fue utilizado durante las campañas electorales; sin embargo, no se concretó. La presidenta Claudia Sheinbaum envió la iniciativa al Senado el 3 de diciembre y propuso una reducción gradual de las horas de trabajo hasta llegar a 40 en 2030, aunque el tema será discutido y legislado hasta 2026.
23.
Relanzamiento del PAN
Casi un año y cuatro meses después de las elecciones presidenciales de 2024, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció su relanzamiento el 18 de octubre. Su dirigente, Jorge Romero Herrera, decretó el fin de las alianzas electorales de forma generalizada, incluida la que había sostenido con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Con 18% de la votación nacional, el PAN se mantiene como la segunda fuerza política del país: gobierna cinco estados —Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán y Querétaro—, cuenta con 110 diputados federales, 17 senadores y 314 presidencias municipales. Sin embargo, carece de fuerza suficiente en el Congreso para incidir por sí solo y no cuenta con un liderazgo visible rumbo a la contienda presidencial de 2030.
24. Conflicto con Ricardo Salinas Pliego
El 2025 estuvo marcado por la escalada del conflicto entre el gobierno federal y el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos del país. La disputa puso en el centro los adeudos fiscales millonarios de sus empresas y se trasladó del ámbito legal al terreno político y mediático, con señalamientos desde Palacio Nacional y respuestas constantes del empresario en redes sociales y espacios públicos.
A inicios de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó recursos legales presentados por Salinas Pliego y sus compañías, ratificando créditos fiscales en su contra, lo que lo obligó a enfrentar pagos multimillonarios al fisco.
Frente a estas resoluciones, el empresario cuestionó públicamente la legitimidad del proceso y las acusaciones de las autoridades, aunque manifestó su intención de resolver las diferencias por la vía institucional.
25. Excesos de morenistas y distanciamiento político
El año estuvo marcado por señalamientos de nepotismo y excesos cometidos por figuras vinculadas a Morena. Uno de los casos más comentados fue el del diputado Pedro Haces, cuestionado por un viaje al Vaticano en el que participaron familiares y una funcionaria de la Cámara de Diputados, lo que generó reclamos incluso dentro del bloque oficialista.
También hubo críticas contra Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, secretario de Morena, por decisiones personales que contrastaron con el discurso de austeridad, como su estancia en un hotel de lujo en Tokio y su presencia en zonas exclusivas de la capital japonesa. Mientras que la más reciente polémica la protagonizó su hermano José Ramón López Beltrán luego de que se viralizó un video en el que se le observó saliendo de la exclusiva tienda italiana Loro Piana, una de las marcas de lujo más reconocidas a nivel mundial, en Houston, Texas.
Asimismo, la relación con aliados como el Partido del Trabajo (PT) mostró signos de enfriamiento. Por primera vez en el sexenio, legisladores del PT votaron en contra o se abstuvieron en iniciativas impulsadas por Morena, marcando un distanciamiento legislativo que tensó la cohesión de la llamada coalición de la Cuarta Transformación.