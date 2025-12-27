Publicidad

Padres y madres de los 43 de Ayotzinapa pasan otra época navideña sin respuestas

Con imágenes y pancartas de los estudiantes, los familiares recordaron que esta es otra Navidad sin respuestas ni justicia a más de 11 años de la desaparición.
sáb 27 diciembre 2025 04:00 PM
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acudieron este viernes a la Basílica de Guadalupe, donde realizaron un acto simbólico en memoria de sus hijos desaparecidos. (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa vivieron una vez más la temporada navideña marcados por la ausencia y la exigencia de verdad y justicia.

Este viernes, familiares de los jóvenes acudieron a la Basílica de Guadalupe, donde participaron en una visita simbólica y un acto de oración, sin dejar de reiterar su reclamo y exigencia de esclarecimiento del caso.

En declaraciones a medios, madres y padres señalaron que, pese a los cambios de gobierno y a las promesas reiteradas, la verdad continúa fragmentada y la justicia incompleta.

Subrayaron que su presencia en la Basílica no solo fue un acto de fe, sino también una forma de mantener viva la memoria de los 43 y de insistir en que no cesarán en su lucha.

La visita a la Basílica de Guadalupe fue también un acto de fe, en el que las familias pidieron fortaleza para continuar su lucha. (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

Apenas en septiembre, mes es que se cumplieron 11 años de la desaparición de los estudiantes, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció verdad y justicia.

“Verdad y justicia, ese es nuestro compromiso. Estamos trabajando en ello, hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, con madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa y nuestro compromiso de poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia”, dijo la presidenta en Palacio Nacional.

Estudiantes normalistas acompañaron a los Padres de los 43 en la marcha que llevaron a cabo hacia la Basílica. (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

A pesar de las reuniones que han sostenido con la presidenta Sheinbaum, los familiares de los desaparecidos se han mantenido inconformes porque no hay nuevas líneas de investigación o detenidos, y tampoco se han entregado los folios en los que, aseguran los padres, hay información de lo que pasó antes, durante y después de la desaparición de los estudiantes.

Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa llevaron las fotografías de sus hijos durante una visita a la Basílica. (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

