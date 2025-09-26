11 años después, familias aún exigen cuentas a Ejército por los 43 de Ayotzinapa

En el Campo Militar 1-A en la alcaldía Miguel Hidalgo normalistas se manifestaron para exigir justicia, lanzaron petardos y estrellaron un camión de carga.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la violencia, que considera tiene como fin provocar a su gobierno para que incurra en algún acto de autoritarismo.

“No estamos de acuerdo con acciones violentas, nunca hemos estado de acuerdo. Parecen más una provocación, nosotros no vamos a caer en la provocación”, afirmó en su conferencia de prensa matutina.

La mandataria federal señaló que su gobierno está trabajando en la verdad y justicia en torno al caso de los estudiantes.

“Verdad y justicia, ese es nuestro compromiso. Estamos trabajando en ello, hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, con madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa y nuestro compromiso de poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia”, señaló.

Previo al aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, normalistas han protestado y lanzado petardos a algunas instalaciones entre ellas, el Campo Militar 1-A. (Foto: Dassaev Téllez Adame/Cuartoscuro.)

De la promesa a la fractura de la relación

La llegada al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador generó altas expectativas a los padres de los 43 estudiantes.

Antes de tomar posesión como presidente, el político morenista se reunió con los padres y les prometió que se conocería la verdad.

"Vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables", fue el compromiso que asumió el entonces presidente electo.

Y fue más allá: "Mi compromiso es no fallarles a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo".

En el gobierno de López Obrador se tomaron medidas que generaron altas expectativas para los padres, entre ellas la creación Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, presidida por Alejandro Encinas; Omar Gómez Trejo fue designado como fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa; regresó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y se desechó la llamada “verdad histórica”, que consistía en que los jóvenes fueron secuestrados por la organización criminal “Guerreros Unidos” los secuestró y ordenó su asesinato.