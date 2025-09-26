Publicidad

México

11 años después, familias aún exigen cuentas a Ejército por los 43 de Ayotzinapa

Aunque la llegada de los gobiernos de Morena representaron una posibilidad de conocer la verdad de lo que sucedió con los normalistas, los padres de los 43 se sienten aún decepcionados.
vie 26 septiembre 2025 04:00 PM
Ayotzinapa
Este viernes 26 de septiembre se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos. Sus padres marcharán para exigir justicia. (Foto: Alfredo Estrella/AFP.)

La llegada de los gobiernos de Morena abrieron una esperanza de verdad y justicia para los padres de Ayotzinapa, sin embargo la presunta protección del gobierno hacia las Fuerzas Armadas fracturó la relación.

A 11 años de la desaparición de sus hijos, los padres están molestos y decepcionados. En la víspera de un aniversario más de los hechos de la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27, en la Ciudad de México se registraron manifestaciones con violencia.

En el Campo Militar 1-A en la alcaldía Miguel Hidalgo normalistas se manifestaron para exigir justicia, lanzaron petardos y estrellaron un camión de carga.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la violencia, que considera tiene como fin provocar a su gobierno para que incurra en algún acto de autoritarismo.

“No estamos de acuerdo con acciones violentas, nunca hemos estado de acuerdo. Parecen más una provocación, nosotros no vamos a caer en la provocación”, afirmó en su conferencia de prensa matutina.

La mandataria federal señaló que su gobierno está trabajando en la verdad y justicia en torno al caso de los estudiantes.

“Verdad y justicia, ese es nuestro compromiso. Estamos trabajando en ello, hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, con madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa y nuestro compromiso de poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia”, señaló.

normalistas
Previo al aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, normalistas han protestado y lanzado petardos a algunas instalaciones entre ellas, el Campo Militar 1-A. (Foto: Dassaev Téllez Adame/Cuartoscuro.)

De la promesa a la fractura de la relación

La llegada al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador generó altas expectativas a los padres de los 43 estudiantes.

Antes de tomar posesión como presidente, el político morenista se reunió con los padres y les prometió que se conocería la verdad.

"Vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables", fue el compromiso que asumió el entonces presidente electo.

Y fue más allá: "Mi compromiso es no fallarles a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo".

En el gobierno de López Obrador se tomaron medidas que generaron altas expectativas para los padres, entre ellas la creación Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, presidida por Alejandro Encinas; Omar Gómez Trejo fue designado como fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa; regresó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y se desechó la llamada “verdad histórica”, que consistía en que los jóvenes fueron secuestrados por la organización criminal “Guerreros Unidos” los secuestró y ordenó su asesinato.

Sin embargo, fue una supuesta protección al Ejército lo que provocó la molestia de los padres de los 43 estudiantes.

“Señor presidente, no nos hagamos tontos. Usted sabe perfectamente bien quién fue el que participó masivamente en el ataque cobarde hacia nuestros hijos, que fue el Ejército. Usted lo sabe y desafortunadamente se puso del lado de la traición, porque no nada más traicionó usted a estos 43 padres de familia, sino a todo un pueblo mexicano sediento de justicia y de saber la verdad”, dijo e Mario González, padre del normalista César Manuel González, en el aniversario número 10 de la desaparición.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su último informe de labores señaló al Ejército de ocultar información de relevancia para el caso Ayotzinapa.

“La apertura de archivos ordenados por el presidente de México proporcionó mucha información relevante para el esclarecimiento, pero llegado un momento crucial, la negación de nuevo de otra parte de la documentación existente por parte de la Sedena ha supuesto un nuevo obstáculo”, fue una de las conclusiones del grupo de expertos.

Uno de las exigencias de los padres es que en el poder del Ejército están 800 folios que contienen información clave de lo que sucedió con sus hijos, pero que han sido negadas.

“Le hemos pedido que investigue al Ejército y el Ejército es culpable, él sabe qué pasó con nuestros hijos, porque estuvo monitoreando a nuestros hijos, entonces de ahí prácticamente rompimos con él”, recuerda Clemente Rodríguez, padre del normalista Cristian Rodríguez.

Antes de finalizar su gobierno, López Obrador defendió al Ejército y aseguró que había entregado toda la información que tenía disponible. Además, acusó que había una intención de afectar a la institución.

“El interés de afectar a una institución como el Ejército, sin pruebas, porque si hubiese pruebas, si yo tuviese pruebas de que el Ejército intervino en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, se actúa en contra de todos. Los que están en la cárcel, básicamente están en la cárcel por omisión, porque está demostrado que se enteraron y que, como cualquier ciudadano, tenían la obligación de intervenir para proteger a los jóvenes, y no lo hicieron, pero eso es omisión”, dijo el 24 de junio de 2024.

Los padres acusaron que el expresidente traicionó la confianza que se le entregó al iniciar su gobierno.

“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, traicionó la confianza que como padres pusimos y dio la espalda al caso Ayotzinapa por proteger al ejército. Pasará como cómplice de aquellas personas que desaparecieron a nuestros hijos”, dijo a Hilda Legideño, madre del normalista Jorge Antonio Tizapa.

Con la llegada de la presidenta Sheinbaum, los padres dieron su voto de confianza al gobierno, sin embargo, tras cinco reuniones, no ven avances en la investigación, a lo que se suma la serie de retrocesos Alejandro Encinas dejó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa; Omar Gómez Trejo y Rosendo Gómez Piedra renunciaron como fiscales especializados; y Vidulfo Rosales dejó la defensa del caso para integrarse a la Corte.

