Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

FGR va por involucrados en red de lavado que encabezó Genaro García Luna

Genaro García Luna, a quien Felipe Calderón puso al frente de la seguridad en México, cumple sentencia en Estados Unidos por narcotráfico.
sáb 27 diciembre 2025 12:00 PM
garcia luna.jpg
Jesús “N” fe detenido por su probable participación en la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. (Foto: FGR/ Cuartoscuro)

Jesús Alberto Caballero Tardaguila, identificado como excolaborador de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública actualmente sentenciado en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

La aprehensión de Caballero Tardaguila forma parte de una investigación por presuntos desvíos y actos de corrupción encabezados por García Luna durante la administración pública federal del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Publicidad

De acuerdo con la FGR, un juez federal libró una orden de aprehensión contra Caballero Tardaguila, quien fue capturado en Cuernavaca, Morelos, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Al hombre se le acusa de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Mexico's former Public Security Minister Genaro Garcia Luna sentenced to more than 38 years in U.S. prison
México

García Luna gana 90 días más para apelar su condena

De acuerdo con las investigaciones, entre 2013 y 2015, Caballero Tardaguila participó en la simulación de contratos para la adquisición de servicios con el objetivo de desviar recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, encargado de los centros penitenciarios federales, y canalizarlos a empresas presuntamente vinculadas con García Luna.

Tras su detención, Caballero Tardaguila quedó a disposición de un juez en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde el Ministerio Público Federal solicitará la audiencia inicial para formularle imputación formal.

La captura de Caballero Tardaguila se suma a otros procesos judiciales relacionados con la red de contratos y presunto desvío de recursos en el sistema penitenciario federal, fortaleciendo la acción de las autoridades contra posibles actos de corrupción en altos niveles del aparato público.

Apenas el 17 de diciembre también fue detenida María Vanesa Pedraza Madrid, exjefa de asesores y representante de una empresa de García Luna.

A Pedraza Madrid se le acusa por el presunto lavado de 5,000 millones de pesos que habrían sido desviados desde el sistema penitenciario.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la mujer estaba en la alcaldía Benito Juárez cuando agentes la arrestaron.

Publicidad

García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, pasará casi 40 años en la cárcel en Estados Unidos, luego de ser hallado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

En octubre de 2024, el juez Brian Cogan dictó que además de 460 meses de prisión, García Luna deberá pagar una multa de al menos dos millones de dólares.

Después de que cumpla su sentencia tras las rejas, cuando el exfuncionario ya sea una persona de la tercera edad, tendrá cinco años de libertad supervisada por autoridades.

Al dictar la sentencia en una corte de Brooklyn, el juez Cogan le dijo al García Luna: "Ya se engañó usted mismo en pensar que respeta la ley. Tiene usted esa misma mente nublada que 'El Chapo'".

Lee más:

garcía luna.jpg
México

FGR detiene a representante de empresa de Genaro García Luna

La Fiscalía había solicitado cadena perpetua para el exfuncionario de los Gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, mientras que la defensa de García Luna planteó una pena mínima de 20 años. Sin embargo, la sentencia fue un término medio.

“Le daré una luz al final del túnel”, dijo Cogan a García Luna.

Genaro se convirtió en el exfuncionario mexicano de mayor nivel que recibe una condena en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

García Luna fue declarado culpable de proteger al Cártel de Sinaloa de Joaquín "Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetua por la justicia estadounidense en 2019, a cambio de millonarios sobornos para enviar droga a Estados Unidos desde 2001 a 2012, según la fiscalía.

En febrero de 2023, un jurado popular declaró culpable al que fuera arquitecto de la guerra contra la droga durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) de participar en empresa criminal continuada, conspiración para distribuir, poseer e importar cocaína y falsedad documental.

García Luna "explotó su poder y autoridad aceptando millones de dólares en sobornos de una organización narcotraficante a la que juró perseguir", adujo la fiscalía, que considera "difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado".

Entre los cargos, se le imputó haber protegido seis cargamentos de droga que entre todos sumaban 53 toneladas, entre 2002 y 2008.

Varios testigos en el juicio, antiguos miembros prominentes del Cártel de Sinaloa, como Jesús "Rey" Zambada, Sergio Villarreal "El Grande" u Óscar "Lobo" Valencia, aseguraron haber pagado millones de dólares al acusado a cambio de protección.

García Luna, que siempre se ha declarado inocente, intentó en vano que se realizara un nuevo proceso al considerar que la justicia estadounidenses utilizó "información falsa proporcionada por el gobierno de México" y testigos con "antecedentes criminales" que él persiguió cuando era el zar antidrogas.

Publicidad

Tags

Genaro García Luna Juicio de Genaro García Luna Fiscal General de la República

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad