FGR va por involucrados en red de lavado que encabezó Genaro García Luna

De acuerdo con la FGR, un juez federal libró una orden de aprehensión contra Caballero Tardaguila, quien fue capturado en Cuernavaca, Morelos, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Al hombre se le acusa de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

De acuerdo con las investigaciones, entre 2013 y 2015, Caballero Tardaguila participó en la simulación de contratos para la adquisición de servicios con el objetivo de desviar recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, encargado de los centros penitenciarios federales, y canalizarlos a empresas presuntamente vinculadas con García Luna.

Tras su detención, Caballero Tardaguila quedó a disposición de un juez en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde el Ministerio Público Federal solicitará la audiencia inicial para formularle imputación formal.

La captura de Caballero Tardaguila se suma a otros procesos judiciales relacionados con la red de contratos y presunto desvío de recursos en el sistema penitenciario federal, fortaleciendo la acción de las autoridades contra posibles actos de corrupción en altos niveles del aparato público.

Apenas el 17 de diciembre también fue detenida María Vanesa Pedraza Madrid, exjefa de asesores y representante de una empresa de García Luna.

A Pedraza Madrid se le acusa por el presunto lavado de 5,000 millones de pesos que habrían sido desviados desde el sistema penitenciario.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la mujer estaba en la alcaldía Benito Juárez cuando agentes la arrestaron.