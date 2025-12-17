FGR detiene a representante de empresa de Genaro García Luna

La detenida contaba con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. Fue trasladada al penal femenil de Morelos.

"Al ser localizada, a María 'N' le fueron leídos sus derechos constitucionales para posteriormente ser trasladada para su certificación médica, a efecto de ser puesta a disposición de una autoridad judicial con sede en el Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, a fin de que el Ministerio Público Federal solicite audiencia inicial para formularle imputación", informó la FGR.

"A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente", añadió.

En abril de 2023, un juez federal ordenó capturar a 60 personas por una red de lavado vinculada a García Luna.

García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, pasará casi 40 años en la cárcel en Estados Unidos, luego de ser hallado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

En octubre de 2024, el juez Brian Cogan dictó que además de 460 meses de prisión, García Luna deberá pagar una multa de al menos dos millones de dólares.

Después de que cumpla su sentencia tras las rejas, cuando el exfuncionario ya sea una persona de la tercera edad, tendrá cinco años de libertad supervisada por autoridades.

Al dictar la sentencia en una corte de Brooklyn, el juez Cogan le dijo al García Luna: "Ya se engañó usted mismo en pensar que respeta la ley. Tiene usted esa misma mente nublada que 'El Chapo'".

La Fiscalía había solicitado cadena perpetua para el exfuncionario de los Gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, mientras que la defensa de García Luna planteó una pena mínima de 20 años. Sin embargo, la sentencia fue un término medio.

“Le daré una luz al final del túnel”, dijo Cogan a García Luna.

Genaro se convirtió en el exfuncionario mexicano de mayor nivel que recibe una condena en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

García Luna fue declarado culpable de proteger al Cártel de Sinaloa de Joaquín "Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetua por la justicia estadounidense en 2019, a cambio de millonarios sobornos para enviar droga a Estados Unidos desde 2001 a 2012, según la fiscalía.

En febrero de 2023, un jurado popular declaró culpable al que fuera arquitecto de la guerra contra la droga durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) de participar en empresa criminal continuada, conspiración para distribuir, poseer e importar cocaína y falsedad documental.

García Luna "explotó su poder y autoridad aceptando millones de dólares en sobornos de una organización narcotraficante a la que juró perseguir", adujo la fiscalía, que considera "difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado".

Entre los cargos, se le imputó haber protegido seis cargamentos de droga que entre todos sumaban 53 toneladas, entre 2002 y 2008.

Varios testigos en el juicio, antiguos miembros prominentes del Cártel de Sinaloa, como Jesús "Rey" Zambada, Sergio Villarreal "El Grande" u Óscar "Lobo" Valencia, aseguraron haber pagado millones de dólares al acusado a cambio de protección.

García Luna, que siempre se ha declarado inocente, intentó en vano que se realizara un nuevo proceso al considerar que la justicia estadounidenses utilizó "información falsa proporcionada por el gobierno de México" y testigos con "antecedentes criminales" que él persiguió cuando era el zar antidrogas.