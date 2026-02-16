Publicidad

México

Antes de salir del país: así se realiza el trámite migratorio digital con Llave MX

Los mexicanos usuarios de los aeropuertos internacionales del país pueden acceder a este trámite de manera digital a través de un QR.
lun 16 febrero 2026 09:57 AM
Antes de salir del país: así se realiza el formato de migración digital con Llave MX para salir de México
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informa que los mexicanos que viajan al extranjero deben presentar el formato de migración antes de abordar en los aeropuertos internacionales del país; sin embargo, este trámite ya podrá realizarse en digital, para lo cual necesitarás la Llave MX.

La dependencia federal detalló que el documento es oficial y gratuito expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM) para recabar información estadística y ahora está en línea a través de la página oficial: https://inm.gob.mx/fem/

También se puede ingresar a la página a través de un código QR que está a la vista de los pasajeros de los 66 aeropuertos internacionales del país y que viajarán al extranjero. El formato digital solicitará datos personales del pasajero y del vuelo se debe ingresar a la página con la Llave MX para que se precarga los datos y así sea más rápido el trámite.

¿Qué datos solicita el FEM digital?

El Formato Estadístico para Mexicanos (FEM) es un requisito obligatorio para salir del país por vía aérea.

El formulario solicita información básica de identificación y del viaje, similar a la que ya se pedía en el formato físico, entre ella:

• Nombre(s)

• Apellidos (tal y como aparecen en el documento de identificación)

• Fecha de nacimiento (día, mes y año)

• Sexo

• Tipo y número de documento de identificación

• Vía de salida (aérea, marítima o terrestre)

• Aerolínea o embarcación (no aplica vía terrestre)

• Número de vuelo o matrícula (no aplica vía terrestre)

• País de destino final

• Residencia habitual

• Motivo de viaje (turismo, negocios, oficial, diplomático, tripulante).

• Declaración del mexicano.

• Firma del declarante (o del tutor en caso de menores).

• Lugar y fecha

El trámite en línea se puede realizar de manera anticipada, uno o dos días antes del viaje, y toma alrededor de dos minutos.

Después, se da clic en la casilla de verificación, la opción de “Continuar” y el viaje quedará registrado. La plataforma mostrará la información y el sistema te permitirá descargar un comprobante, que deberá presentar antes de abordar el avión.

En caso de que un dato se ingrese de manera incorrecta, se puede realizar de nuevo el registro y repetir los pasos anteriores.

El formato digital tiene la misma información y validez que la versión en papel.

Ingresar con la Llave MX permitirá que se precarga los datos personales, lo que permitirá mayor agilidad al realizar el trámite.

¿Qué hago si no tengo la Llave Mx?

Se podrá ingresar al formulario mediante la opción “Iniciar Formulario sin Llave MX”, y hacer el llenado manualmente.

En caso de no tener la Llave MX también se puede realizar el trámite. (Foto: Captura de pantalla https://inm.gob.mx/fem/ )

El INM explica que llenar el formulario de manera obligatoria para aquellos que viajan al extranjero, sirve como registro de cuántos mexicanos entran y salen del país, y para tener un control migratorio, ya que facilita la elaboración de reportes oficiales y permite a las autoridades confirmar la identidad y motivos del viaje antes del abordaje.

