Antes de salir del país: así se realiza el formato de migración digital con Llave MX para salir de México

También se puede ingresar a la página a través de un código QR que está a la vista de los pasajeros de los 66 aeropuertos internacionales del país y que viajarán al extranjero. El formato digital solicitará datos personales del pasajero y del vuelo se debe ingresar a la página con la Llave MX para que se precarga los datos y así sea más rápido el trámite.

¿Qué datos solicita el FEM digital?

El Formato Estadístico para Mexicanos (FEM) es un requisito obligatorio para salir del país por vía aérea.

El formulario solicita información básica de identificación y del viaje, similar a la que ya se pedía en el formato físico, entre ella:

• Nombre(s)

• Apellidos (tal y como aparecen en el documento de identificación)

• Fecha de nacimiento (día, mes y año)

• Sexo

• Tipo y número de documento de identificación

• Vía de salida (aérea, marítima o terrestre)

• Aerolínea o embarcación (no aplica vía terrestre)

• Número de vuelo o matrícula (no aplica vía terrestre)

• País de destino final

• Residencia habitual

• Motivo de viaje (turismo, negocios, oficial, diplomático, tripulante).

• Declaración del mexicano.

• Firma del declarante (o del tutor en caso de menores).

• Lugar y fecha