Acoso judicial contra periodistas alcanza récord en México, señala Artículo 19

“ARTICLE 19 México y Centroamérica hace un llamado urgente a revisar los marcos normativos que están siendo utilizados como herramientas de censura en México”, señala la organización.

Casos de acoso judicial en México documentados por la organización Article 19 de 2015 a julio de 2025 en el informe ‘Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México’. (Fuente: Article 19 México y Centroamérica)

La violencia contra la prensa ha sido trasladada a los tribunales a través de demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales, señala el informe ‘Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México’.

Son 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) así como 12 medios de comunicación los que han recibido procesos legales en su contra. De los casos de acoso judicial documentados, 26 fueron por la vía electoral (50.98%), 14 por la vía penal (27.45%) y 11 civiles (21.57%), sin que se registrara ningún caso por la vía administrativa.

Quienes iniciaron los procesos legales en contra de periodistas y medios de comunicación son en 23 casos (45.10%) personas funcionarias públicas (varias en proceso reelección o de candidatura de uno nuevo), 18 particulares (35.29%) y con 10 (19.61%) iniciados por partidos políticos y candidaturas.

El acoso judicial se ha convertido en una nueva forma de censura en México: Si bien la violencia física y digital aún es parte de la vida de periodistas y medios en el país, ahora hay un uso frecuente e intensivo de demandas, denuncias y medidas cautelares para silenciar a periodistas y medios. Article 19 México y Centroamérica

Los tres estados con más procesos iniciados contra periodistas son Veracruz con 10 casos, Ciudad de México con nueve y Jalisco con seis.

De los 51 procesos, 25 fueron iniciados bajo el argumento de Violencia Política en Razón de Género, figura creada de manera inicial para combatir la discriminación estructural en contra de las mujeres en México y promover su participación en la vida política.

“ARTICLE 19 considera necesaria la introducción de la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito electoral, pero externa su preocupación que esta figura se ha desvirtuado de su propósito y está siendo utilizada de manera abusiva contra periodistas y medios de comunicación de manera desproporcionada”, indica la organización.