México

Gobierno de Trump reconoce a militares mexicanos que murieron en operativo contra 'El Mencho'

El Gobierno de Trump ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.
lun 23 febrero 2026 07:01 PM
Juchitán Seguridad
Autoridades federales desplegaron este lunes miles de elementos militares para contener la violencia. (Foto: Carolina Jiménez Mariscal/Cuartoscuro )

El Gobierno de Donald Trump reconoció este lunes a los militares mexicanos que murieron durante el operativo que culminó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El embajador Ronald Johnson lamentó ''profundamente la pérdida de los patriotas mexicanos que hicieron el máximo sacrificio durante la reciente operación contra el CJNG y 'El Mencho'''.

''Su valentía, compromiso y servicio nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias'', apuntó.

Johnson dijo que quienes han portado el uniforme comprenden el dolor de perder a un hermano en el cumplimiento del deber.

MEXICO-CRIME-DRUG TRAFFICKING-OPERATION
México

El día que a México lo paralizó la violencia del Cártel Jalisco y el miedo

''Su sacrificio nunca es en vano. Sus acciones contribuyen a que nuestras familias - y las suyas - vivan con mayor paz y seguridad. Nos unimos a nuestros colegas mexicanos para honrar su memoria hoy y siempre'', señaló.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que se honra la valentía y el sacrificio del personal militar.

Autoridades de Estados Unidos ofrecían hasta 15 millones de dólares a la persona que diera información para lograr la captura de Oseguera.

El Gobierno de Trump designó el año pasado al Cártel Jalisco como organización terrorista.

La ONU en México expresó también su solidaridad y envió sus condolencias por la pérdida de vidas.

De acuerdo con información oficial, 25 elementos de la Guardia Nacional murieron durante el operativo para capturar a Oseguera.

Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho” fue abatido y el Cártel Jalisco Nueva Generación paralizó al país.

El líder de la organización más violenta de México, uno de los 10 criminales más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el jefe del cártel que desafió al Estado mexicano murió la mañana de este domingo y a un año de la designación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos.

La respuesta del Cártel no se hizo esperar y sus grupos criminales realizaron 252 "narco bloqueos" carreteros en 20 entidades del país con quema de autos, autobuses y transporte de carga, incendio de negocios y sucursales bancarias, así como ingresos a hospitales, ello como muestra de la fuerza de la organización que tiene presencia en al menos 29 estados del país y que en menos de dos décadas se convirtió en una de las más violentas y poderosas.

