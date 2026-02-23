Gobierno de Trump reconoce a militares mexicanos que murieron en operativo contra 'El Mencho'

''Su valentía, compromiso y servicio nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias'', apuntó.

Johnson dijo que quienes han portado el uniforme comprenden el dolor de perder a un hermano en el cumplimiento del deber.

''Su sacrificio nunca es en vano. Sus acciones contribuyen a que nuestras familias - y las suyas - vivan con mayor paz y seguridad. Nos unimos a nuestros colegas mexicanos para honrar su memoria hoy y siempre'', señaló.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que se honra la valentía y el sacrificio del personal militar.

Autoridades de Estados Unidos ofrecían hasta 15 millones de dólares a la persona que diera información para lograr la captura de Oseguera.

El Gobierno de Trump designó el año pasado al Cártel Jalisco como organización terrorista.

La ONU en México expresó también su solidaridad y envió sus condolencias por la pérdida de vidas.

De acuerdo con información oficial, 25 elementos de la Guardia Nacional murieron durante el operativo para capturar a Oseguera.