Organizaciones proponen plan de justicia tras rechazo a Parque de Reciclaje en Hidalgo

Tras el rechazo ciudadano al proyecto del Parque de Reciclaje y Economía Circular, 13 colectivos ambientales de la región de Tula anunciaron este viernes la construcción de un plan de justicia ambiental como alternativa para atender la grave crisis socioambiental que enfrenta esta zona de Hidalgo y el Valle del Mezquital.
En conferencia de prensa, realizada con la participación de vecinos, especialistas y activistas, los colectivos subrayaron que la consulta ciudadana del pasado 14 de diciembre —en la que alrededor del 63% de los participantes votó en contra del proyecto— no representa el fin de la lucha, sino el inicio de una nueva etapa orientada a generar propuestas desde la comunidad.
“Esta no es una lucha de un solo día. La defensa del medio ambiente es para los años venideros”, señalaron.