Cuñado y suegro de 'El Chapito' son detenidos en Jalisco

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN). Durante los cateos, se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, vehículos de alta gama, dinero en efectivo y equipos de comunicación.

Se presume que los detenidos son operadores financieros de la célula delictiva encabezada por "El Chapito". Los operativos en Jalisco fueron parte de una serie de acciones que también incluyeron la detención de otros criminales en Sinaloa, donde se capturaron a miembros de un grupo delictivo.

Las autoridades informaron que los cuatro detenidos, incluidos los dos arrestados en Jalisco, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, "El Chapito", es considerado el líder máximo de "Los Chapitos", la facción del Cártel de Sinaloa. A pesar de los operativos en su contra, continúa prófugo y es uno de los fugitivos más buscados por la DEA, que ofrece 10 millones de dólares por su captura.

Aunque los operativos se intensificaron, "El Chapito" sigue libre. Su facción continúa operando a nivel internacional, mientras enfrenta cargos por tráfico de fentanilo, lavado de dinero y conspiración.