FAO: México desperdicia cada año 20.4 millones de toneladas de alimentos

En el marco del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, la FAO y la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA) organizaron el conversatorio “Cosechar Responsabilidad, Compartir Futuro”. En este espacio participaron representantes de gobierno, organismos internacionales, sector privado y sociedad civil, quienes compartieron reflexiones y soluciones innovadoras frente a este desafío.

Durante el encuentro, Mónica Pacheco, coordinadora general de la CEDA, señaló que en este mercado mayorista —el más grande de América Latina, donde diariamente se movilizan más de 120 mil toneladas de alimentos— se pierden alrededor de 100 toneladas aprovechables cada día.

Para hacer frente a este problema, destacó la creación del Centro Itacate, que desde 2020 ha recuperado más de 400 toneladas de frutas y verduras, beneficiando a 1.8 millones de personas a través de comedores comunitarios y refugios.

“La CEDA es fundamental para la alimentación de millones de familias en la capital. Cada alimento que rescatamos y nos facilitan los locatarios es más comida en la mesa de quienes más lo necesitan. El programa Itacate demuestra que sí hay soluciones”, subrayó Pacheco.