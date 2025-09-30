FAO: México desperdicia cada año 20.4 millones de toneladas de alimentos

Alrededor de 20.4 millones de toneladas de alimentos, equivalentes al 34% de la producción nacional, se desperdician cada año en México. Esto significa que, en promedio, cada persona tira aproximadamente 300 kilos de comida anualmente, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Este fenómeno representa un costo económico superior a 400,000 millones de pesos, genera 36 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) y consume el 40% del agua destinada a la agricultura, en un país donde 27.5 millones de personas viven en inseguridad alimentaria.