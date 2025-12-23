Publicidad

México

México se aplica en lucha contra fentanilo, pero no evita que EU lo clasifique como arma masiva

2025 fue el año con menor cantidad de kilos de fentanilo incautados en la frontera con México, de acuerdo con cifras del gobierno de EU. También descendió el número de víctimas por el consumo.
mar 23 diciembre 2025 05:00 AM
México cumple con su parte del trato, pero ni eso evitó que el fentanilo sea arma de destrucción masiva en EU
A través de una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump designó el fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos como Armas de Destrucción Masiva (ADM). (Foto: Anna Moneymaker/Getty Images)

Ni la caída en decomisos -resultado de los esfuerzos de México, según la presidenta Claudia Sheinbaum- ni el descenso en muertes por consumo en sobredosis evitaron que el gobierno de Donald Trump designara al fentanilo como ''arma de destrucción masiva''.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el año fiscal 2025 (que comprende de octubre de 2024 a septiembre de 2025), hubo una caída de 46% en la incautación del opioide que es más de 100 veces más potente que la morfina y al que se le atribuyen miles de muertes por consumo en sobredosis.

En el último año fiscal se decomisaron 5,210 kilos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos, 4,382 kilos menos que el año previo cuando se incautaron 9,592.

La caída en los decomisos se da cuando el gobierno de Donald Trump ha ejercido presión sobre México para que controle el ingreso de fentanilo a su territorio. Desde los primeros meses de su regreso a la Casa Blanca, el presidente republicano anunció aranceles a México si no se corresponsabilizaban sus autoridades en el freno al tráfico de fentanilo.

Ahora el decomiso de fentanilo en la frontera con México es el más bajo de los últimos tres años fiscales.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que la disminución en el decomiso de esa droga se debe a las acciones que en materia de seguridad se han implementado en México como la “Operación Frontera Norte”.

“Si nosotros estamos incautando más fentanilo en México, pues va a pasar menos fentanilo a los Estados Unidos, cosa que hemos estado informando cada 15 días”, dijo en una de sus conferencias matutinas la presidenta.

Ante la amenaza de imponer aranceles a México, la presidenta Sheinbaum acordó con su homólogo reforzar la seguridad en la frontera compartida, por lo que a partir del 5 de febrero, se desplegaron 10,000 elementos y se logró una pausa en impuestos durante un mes.

La “Operación Frontera Norte” aún se mantiene activa y reporta más de 500 kilogramos decomisados.

El gobierno de Estados Unidos reconoció la baja en el decomiso de fentanilo debido a la colaboración con México.

"Aumento significativo en las incautaciones de fentanilo en México, dando como resultado que las incautaciones en la frontera estadounidense se redujeron a menos de la mitad", planteó l a embajada de EU en México.

Pese a la baja en el decomiso con México, el gobierno de Donald Trump determinó esta semana designar como ''arma masiva'' al fentanilo.

“Como presidente de los Estados Unidos, mi mayor deber es la defensa del país y sus ciudadanos. Por consiguiente, por la presente, designo el fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos como Armas de Destrucción Masiva (ADM)”, dice la orden ejecutiva firmada el pasado 15 de diciembre.

"El fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico. Dos miligramos, una cantidad traza casi indetectable equivalente a entre 10 y 15 granos de sal de mesa, constituyen una dosis letal. Cientos de miles de estadounidenses han muerto por sobredosis de fentanilo", agrega la orden ejecutiva.

En frontera con Canadá suben decomisos

En la frontera con Canadá hubo un incremento en los decomisos del opiode de 78%. Mientras en 2024 fueron 19 los kilogramos decomisados, para 2025 fueron 34.

El fentanilo que ingresa por la frontera norte de Estados Unidos es menor. De los 34,308 kilogramos de fentanilo que se decomisaron entre 2022 y 2025, solo 60 (0.17%) ingresaron por Canadá.

Kevin Brosseau, el zar contra el fentanilo en Canadá, manifestó que aunque por ese país ingrese una cantidad mínima, el propósito es llegar a cero.

“Si hay 0.01 de libra o porcentaje pasando, mi principal objetivo, aunque supongo que hasta cierto punto aspiracional, ha sido reducirlo a cero y eliminar el fentanilo lo mejor que pueda desde una perspectiva de suministro, pero también reducir la demanda en este país”, dijo el funcionario.

