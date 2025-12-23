México cumple con su parte del trato, pero ni eso evitó que el fentanilo sea arma de destrucción masiva en EU

Pese a la baja en el decomiso con México, el gobierno de Donald Trump determinó esta semana designar como ''arma masiva'' al fentanilo.
“Como presidente de los Estados Unidos, mi mayor deber es la defensa del país y sus ciudadanos. Por consiguiente, por la presente, designo el fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos como Armas de Destrucción Masiva (ADM)”, dice la orden ejecutiva firmada el pasado 15 de diciembre.
"El fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico. Dos miligramos, una cantidad traza casi indetectable equivalente a entre 10 y 15 granos de sal de mesa, constituyen una dosis letal. Cientos de miles de estadounidenses han muerto por sobredosis de fentanilo", agrega la orden ejecutiva.
En frontera con Canadá suben decomisos
En la frontera con Canadá hubo un incremento en los decomisos del opiode de 78%. Mientras en 2024 fueron 19 los kilogramos decomisados, para 2025 fueron 34.
El fentanilo que ingresa por la frontera norte de Estados Unidos es menor. De los 34,308 kilogramos de fentanilo que se decomisaron entre 2022 y 2025, solo 60 (0.17%) ingresaron por Canadá.
Kevin Brosseau, el zar contra el fentanilo en Canadá, manifestó que aunque por ese país ingrese una cantidad mínima, el propósito es llegar a cero.
“Si hay 0.01 de libra o porcentaje pasando, mi principal objetivo, aunque supongo que hasta cierto punto aspiracional, ha sido reducirlo a cero y eliminar el fentanilo lo mejor que pueda desde una perspectiva de suministro, pero también reducir la demanda en este país”, dijo el funcionario.