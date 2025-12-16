Legisladores minimizan que EU clasifique a fentanilo como arma de destrucción masiva

En tanto, el morenista Juan Carlos Loera consideró que el decreto para clasificar al fentanilo como arma de destrucción masiva, "sirve de muy poco" para evitar el consumo y las muertes por esta droga.

"No se le ve gran utilidad, porque tiene que empezar desde abajo y no por arriba, pero sí puede ser como un mecanismo para intervenir en las políticas de seguridad. En otros lugares puede ser peligroso para la estabilidad de otros países", declaró el legislador.

Mencionó que no le ve utilidad a este decreto, pues comentó que debe haber acciones para prevenir las adicciones y el consumo, y no una declaración de las drogas.

Además, el también presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte mencionó que, en el caso de México, para enfrentar el fentanilo, se debe atender a la juventud, fortalecer los valores familiares, morales y la educación.

Declaratoria beneficiara a México

El senador panista Gustavo Sánchez consideró que esta declaratoria puede traer beneficios Estados Unidos porque el fentanilo es un “problema fuerte”, pues miles de jóvenes se están muriendo por causa de este opioide sintético.

“Claro que tendríamos un beneficio para sacar un problema que es gravísimo para este país. El gobierno mexicano está mucho más atento por combatir que ya no se consuman refrescos azucarados y está bien, pero nunca vas a comparar un refresco azucarado con esto otro (fentanilo)”, dijo.

Por ello, comentó que no ve que al gobierno mexicano implementar acciones para combatir el fentanilo en la misma proporción y preocupación como en Estados Unidos, por lo que estimó que fue una buena decisión del presidente estadounidense.

En entrevista, comentó que este decreto va de la mano de la designación que hizo el mandatario estadounidense al considerar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.

“Creo que esto simplemente fue como una acción de consecuencia para poder tener cerrado el círculo y poder ir con mucha más fuerza sobre estas circunstancias”, dijo el panista, quien integra la Comisión Asuntos de la Frontera Norte en la Cámara alta.

El senador dijo que esta declaratoria significa instruir a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, para que inicie inmediatamente acciones penales, agrave las penas y apliquen variaciones en las sentencias del tráfico del fentanilo.

También con ello se pide al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para que adopten medidas más fuertes contra los activos y las instituciones financieras que están trabajando a través de fentanilo.

“Queda claro que el combate al fentanilo por parte de Estados Unidos, viene con más fuerza, viene con más determinación, y si bien es cierto, no lo dice abiertamente, el mensaje es muy claro a los gobiernos que no están haciendo con toda claridad y con toda fuerza acciones en contra de las organizaciones de los cárteles que fabrican el fentanilo”, dijo el legislador.

Trump clasifica al fentanilo

El presidente Donald Trump firmó este lunes un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos, como un "arma de destrucción masiva".

"Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200,000 y 300,000 personas mueren cada año, que sepamos", aseguró Trump durante un evento en el Despacho Oval.

El presidente firmó el decreto tras una ceremonia de entrega de medallas a militares que apoyan las tareas de vigilancia en la frontera con México.

En la orden firmada por Trump, se señala que el fentanilo ilícito se parece más a un arma química que a un narcótico.

''Dos miligramos, una cantidad casi imperceptible equivalente a 10 a 15 granos de sal de mesa, constituyen una dosis letal'', se destaca.

Trump dice que la fabricación y distribución de fentanilo, realizada principalmente por redes criminales organizadas, ''amenaza nuestra seguridad nacional y alimenta la anarquía en nuestro hemisferio y en nuestras fronteras''.

La producción y venta de fentanilo por parte de organizaciones terroristas extranjeras y cárteles financian las operaciones de estas entidades —que incluyen asesinatos, actos terroristas e insurgencias en todo el mundo— y permiten que erosionen la seguridad interna y el bienestar de Estados Unidos, indica el mandatario.

De acuerdo con Trump, la posibilidad de que el fentanilo sea utilizado como arma para ataques terroristas concentrados y a gran escala por parte de adversarios organizados es una amenaza seria para Estados Unidos.

A partir de la firma de Trump, los jefes de los departamentos y agencias ejecutivas correspondientes deberán tomar las medidas adecuadas para implementarla y eliminar la amenaza del fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos para Estados Unidos.

En la orden se señala que la Fiscalía General de EU deberá iniciar inmediatamente las investigaciones y procesamientos sobre el tráfico de fentanilo, incluyendo cargos penales según corresponda, agravantes de pena y variaciones de sentencia.

Por su parte, las secretarías de Estado y del Tesoro deberán emprender las acciones apropiadas contra activos e instituciones financieras relevantes de acuerdo con la ley aplicable para quienes participen o apoyan la fabricación, distribución y venta del fentanilo ilícito y sus químicos precursores principales.

La Secretaría de Guerra y la Fiscalía determinarán si las amenazas que supone el fentanilo ilícito y su impacto en los Estados Unidos justifican la provisión de recursos del Departamento de Guerra al Departamento de Justicia para ayudar en la aplicación del título 18 del Código de los Estados Unidos, conforme a 10 U.S.C. 282.

La Defensa actualizará todas las directrices sobre la respuesta de las Fuerzas Armadas a incidentes químicos en el territorio nacional, incluyendo la amenaza del fentanilo ilícito.

Trump designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas cuando regresó a la Casa Blanca.

En las últimas semanas, el mandatario ha dejado abierta la posibilidad de atacar a integrantes de los cárteles en territorios de Venezuela, Colombia y México.