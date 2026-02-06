Autoridades hallan restos humanos durante búsqueda de mineros secuestrados en Sinaloa

La FGR no precisó el número de cuerpos localizados, sin embargo, señaló que se mantienen la búsqueda en el área del hallazgo, ubicada también en el municipio de Concordia.

"Como resultado actuaciones, llevadas a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad", señaló.

"Cabe destacar que luego del trabajo realizado por personal de las instituciones mencionadas, como parte de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), también se llevó a cabo la detención de cuatro personas, con el apoyo de la Policía Estatal, además de que se obtuvieron datos relevantes en coordinación con áreas de inteligencia de la Defensa", añadió.

En las últimas horas, helicópteros de la Guardia Nacional han llevado a cabo sobrevuelos en poblados de la Concordia.

Organizaciones que integran al sector minero nacional han expresado su preocupación por la integridad y la vida de los trabajadores afectados, así como por el clima de inseguridad que enfrenta la industria.

Los 10 mineros privados de la libertad son:

José Ángel Hernández Vélez

Francisco Antonio Esparza Yáñez

José Manuel Castañeda Hernández

Saúl Alberto Ochoa Pérez

Antonio de la O Valdez

Ignacio Aurelio Salazar Flores

José Antonio Jiménez Nevárez

Javier Emilio Valdez Valenzuela

Javier Guillermo Vargas Valle

Miguel Tapia Rayón

El sector minero ha subrayado la necesidad de contar con condiciones de seguridad para el desarrollo de su actividad.

También ha advertido que la violencia y la impunidad no pueden normalizarse ni aceptarse como parte del entorno operativo de ningún sector productivo.