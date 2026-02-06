Publicidad

México

Autoridades hallan restos humanos durante búsqueda de mineros secuestrados en Sinaloa

Asociaciones de mineros se han pronunciado para que autoridades resuelvan el caso de sus colegas desaparecidos en Sinaloa.
vie 06 febrero 2026 06:14 PM
Arriban Fuerzas Armadas Sinaloa
Autoridades han reforzado la seguridad en Sinaloa ante los recientes hechos de violencia. (Foto: José Betanzos/Cuartoscuro )

Autoridades federales localizaron restos humanos que podrían pertenecer a los mineros desaparecidos el 23 de enero en la comunidad de Copala, Concordia, Sinaloa.

De acuerdo con la autoridad, uno de los cuerpos localizados responde a las características de uno de los 10 mineros secuestrados. Sin embargo, llevará a cabo los estudios pertinentes para confirmar o descartar.

La FGR no precisó el número de cuerpos localizados, sin embargo, señaló que se mantienen la búsqueda en el área del hallazgo, ubicada también en el municipio de Concordia.

"Como resultado actuaciones, llevadas a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad", señaló.

"Cabe destacar que luego del trabajo realizado por personal de las instituciones mencionadas, como parte de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), también se llevó a cabo la detención de cuatro personas, con el apoyo de la Policía Estatal, además de que se obtuvieron datos relevantes en coordinación con áreas de inteligencia de la Defensa", añadió.

En las últimas horas, helicópteros de la Guardia Nacional han llevado a cabo sobrevuelos en poblados de la Concordia.

Los 10 mineros privados de la libertad son:

  • José Ángel Hernández Vélez
  • Francisco Antonio Esparza Yáñez
  • José Manuel Castañeda Hernández
  • Saúl Alberto Ochoa Pérez
  • Antonio de la O Valdez
  • Ignacio Aurelio Salazar Flores
  • José Antonio Jiménez Nevárez
  • Javier Emilio Valdez Valenzuela
  • Javier Guillermo Vargas Valle
  • Miguel Tapia Rayón

El sector minero ha subrayado la necesidad de contar con condiciones de seguridad para el desarrollo de su actividad.

También ha advertido que la violencia y la impunidad no pueden normalizarse ni aceptarse como parte del entorno operativo de ningún sector productivo.

