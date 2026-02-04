Sueldos bajos y vacantes vacías llevan a trabajadores de El Colmex a estallar huelga

En desacuerdo, los trabajadores tomaron las instalaciones del Colmex, una institución universitaria pública reconocida por su alta calidad académica.

El sindicato aseguró en un posicionamiento que está dispuesto a negociar, por lo que está a la espera de que las autoridades presenten una nueva oferta y les llame a retomar las negociaciones, iniciadas desde noviembre de 2025.

Este miércoles, Roberto Ramírez, secretario de relaciones del exterior del sindicato acudió a la Cámara de Diputados, donde sostendría una reunión con el legislador del Partido del Trabajo (PT) Jorge Ortiz para impulsar el diálogo entre los trabajadores y la directiva del Colmex.

“La única intención de nosotros es tener una buena negociación, que se nos tome en cuenta, que se valore el esfuerzo de la clase trabajadora y que no se tomen represalias para la gente que está trabajando con nosotros”, declaró en un video.

Los trabajadores han recibido muestras de solidaridad de los sindicatos de otras universidades, como el de la UNAM (STUNAM) y el CIDE. Coinciden en sus peticiones pues aseguran que el salario del personal universitario mantiene un rezago de décadas.