México

Sueldos bajos y vacantes vacías llevan a trabajadores de El Colmex a estallar huelga

El personal administrativo demanda un aumento salarial de 7.5%, por lo que rechazó la oferta de 4% propuesta por las autoridades educativas.
mié 04 febrero 2026 07:34 PM
Colmex
Los trabajadores del Colmex exigen un incremento salarial acorde al aumento al salario mínimo. (Foto: Colmex)

El Sindicato Único de Trabajadores de El Colegio de México (Sutcolmex) inició una huelga desde la tarde de este lunes tras no alcanzar un acuerdo salarial con las autoridades de este centro de estudios.

El personal administrativo exige un incremento de 7.5% directo al sueldo y de 6% en prestaciones. Sin embargo, la directiva escolar solo les ofreció 4% de aumento salarial y 2% en prestaciones, de acuerdo con el sindicato.

En desacuerdo, los trabajadores tomaron las instalaciones del Colmex, una institución universitaria pública reconocida por su alta calidad académica.

El sindicato aseguró en un posicionamiento que está dispuesto a negociar, por lo que está a la espera de que las autoridades presenten una nueva oferta y les llame a retomar las negociaciones, iniciadas desde noviembre de 2025.

Este miércoles, Roberto Ramírez, secretario de relaciones del exterior del sindicato acudió a la Cámara de Diputados, donde sostendría una reunión con el legislador del Partido del Trabajo (PT) Jorge Ortiz para impulsar el diálogo entre los trabajadores y la directiva del Colmex.

“La única intención de nosotros es tener una buena negociación, que se nos tome en cuenta, que se valore el esfuerzo de la clase trabajadora y que no se tomen represalias para la gente que está trabajando con nosotros”, declaró en un video.

Los trabajadores han recibido muestras de solidaridad de los sindicatos de otras universidades, como el de la UNAM (STUNAM) y el CIDE. Coinciden en sus peticiones pues aseguran que el salario del personal universitario mantiene un rezago de décadas.

La demanda de aumento es que este sea acorde con el nuevo salario mínimo, el cual se incrementó en 13%, unos 315 pesos al día, este 2026. También exigen que alrededor de 30 plazas que están vacantes se cubran con personal sindicalizado.

“Nosotros solo queremos trabajar, recibir un salario digno, que se valore el trabajo”, explicó.

