México

EU condiciona asistencia a México con la entrega de agua del Río Bravo

mié 04 febrero 2026 09:24 PM
Tratado de agua
En los últimos años, México ha sufrido periodos de sequía que le han impedido cumplir con el tratado de aguas con EU y realizar en tiempo y forma la entrega pactada. (Foto: Cuartoscuro)

El Congreso de Estados Unidos condicionó los fondos de asistencia para México hasta que quede certificado que el Gobierno de Claudia Sheinbaum cumple con el suministro de agua del Río Bravo.

Los únicos fondos no condicionados son los que están dedicados al combate a las drogas como el fentanilo, causa de muerte de miles de estadounidenses cada año.

Los congresistas de Estados Unidos incluyeron dicho condicionamiento en la Ley de Gastos del Departamento de Estado para el Año Fiscal 2026, la cual ya fue avalada por el Capitolio.

"Ninguno de los fondos asignados o puestos a disposición por esta Ley podrá destinarse a la asistencia al Gobierno de México hasta que el secretario de Estado certifique e informe a los Comités de Asignaciones Presupuestarias que dicho Gobierno está entregando el agua que México adeuda a EU", dice la Ley.

"La restricción establecida en este párrafo no se aplicará a los fondos destinados a contrarrestar el flujo de fentanilo, precursores de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia EU", añade.

México se compromete a entregar agua

El Gobierno de México se comprometió a entregar a Texas un volumen mínimo anual de 431.5 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo durante el actual quinquenio 2026-2030, informaron autoridades de Estados Unidos.

México

México y EU tienen un nuevo plan para blindar los minerales críticos del país: en qué consiste

De acuerdo con el Departamento de Estado del Gobierno de Donald Trump, el nuevo compromiso entre Estados Unidos y México fortalece la implementación del Tratado del Agua de 1944, ''proporcionando mayor certeza a agricultores, ganaderos y productores del sur de Texas que dependen de suministros constantes de agua desde el Río Grande (Bravo)''.

La autoridad resaltó que durante la llamada de la semana pasada, Claudia Sheinbaum y Trump reafirmaron su compromiso de resolver los desafíos de gestión del agua de larga data y apoyar a las comunidades y productores de ambos lados de la frontera.

"El agua es la savia de los agricultores y ganaderos que impulsan la economía agrícola del sur de Texas", dijo la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins.

"Este entendimiento entre nuestros países es un resultado directo de la determinación del presidente Trump de asegurar acuerdos justos y prácticos que aporten resultados a la agricultura estadounidense, y estamos agradecidos al presidente Sheinbaum y al Gobierno de México por su colaboración en este esfuerzo", agregó.

El secretario Marco Rubio dijo que "este es otro ejemplo de cómo la administración Trump sigue generando beneficios para el pueblo estadounidense en temas que van desde la inmigración ilegal, la lucha contra los cárteles y la modernización del comercio, así como la consecución de agua para nuestros agricultores".

De acuerdo con su información, México se comprometió a entregar un mínimo de 350.000 acres-pie de agua al año a Estados Unidos durante el ciclo actual de cinco años, proporcionando estabilidad a los productores agrícolas y las comunidades rurales del Bajo Valle del Río Grande.

México también se ha comprometido a un plan detallado para saldar íntegramente toda la deuda hídrica pendiente acumulada durante el ciclo anterior, añadió.

Autoridades de México y Estados Unidos celebrarán reuniones mensuales para garantizar entregas puntuales y consistentes y prevenir futuros déficits.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo en un contexto de sequía extrema que afecta a la región.

''El plan establece una ruta clara conforme a los mecanismos previstos en el Tratado y es resultado de un trabajo técnico y político sostenido, con pleno respeto a la soberanía de ambos países, asegurando en todo momento el derecho humano al agua y a la alimentación para las comunidades en nuestro país'', dijo SRE.

México confirmó su disposición a garantizar la entrega de una cantidad mínima anual convenida entre ambos países, de acuerdo a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos previstos en el Tratado, priorizando además el abastecimiento para consumo humano y producción agrícola, explicó la autoridad.

