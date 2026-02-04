EU condiciona asistencia a México con la entrega de agua del Río Bravo

"Ninguno de los fondos asignados o puestos a disposición por esta Ley podrá destinarse a la asistencia al Gobierno de México hasta que el secretario de Estado certifique e informe a los Comités de Asignaciones Presupuestarias que dicho Gobierno está entregando el agua que México adeuda a EU", dice la Ley.

"La restricción establecida en este párrafo no se aplicará a los fondos destinados a contrarrestar el flujo de fentanilo, precursores de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia EU", añade.

México se compromete a entregar agua

El Gobierno de México se comprometió a entregar a Texas un volumen mínimo anual de 431.5 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo durante el actual quinquenio 2026-2030, informaron autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Estado del Gobierno de Donald Trump, el nuevo compromiso entre Estados Unidos y México fortalece la implementación del Tratado del Agua de 1944, ''proporcionando mayor certeza a agricultores, ganaderos y productores del sur de Texas que dependen de suministros constantes de agua desde el Río Grande (Bravo)''.

La autoridad resaltó que durante la llamada de la semana pasada, Claudia Sheinbaum y Trump reafirmaron su compromiso de resolver los desafíos de gestión del agua de larga data y apoyar a las comunidades y productores de ambos lados de la frontera.

"El agua es la savia de los agricultores y ganaderos que impulsan la economía agrícola del sur de Texas", dijo la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins.

"Este entendimiento entre nuestros países es un resultado directo de la determinación del presidente Trump de asegurar acuerdos justos y prácticos que aporten resultados a la agricultura estadounidense, y estamos agradecidos al presidente Sheinbaum y al Gobierno de México por su colaboración en este esfuerzo", agregó.