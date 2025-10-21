Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Derrame de hidrocarburo se extiende por el río Pantepec en Veracruz

Autoridades federales y estatales colocaron barreras para que el hidrocarburo no dañara más el agua del río veracruzano, sin embargo, ocho kilómetros del afluente fueron contaminados.
mar 21 octubre 2025 02:12 PM
derrame-rio-veracruz.jpg
Autoridades frenaron el avance del hidrocarburo, pero son varios kilómetros los afectados. (Foto: Especial )

Un derrame de hidrocarburo provocó una emergencia ambiental en el río Pantepec, ubicado en el municipio de Álamo Temapache, en Veracruz.

De acuerdo con información oficial, el hidrocarburo se esparció por ocho kilómetros en el afluente del río después de que un ducto quedara dañado.

Integrantes de Petróleos Mexicanos (Pemex) realizaron la reparación del ducto afectado por las lluvias extraordinarias en la región norte del estado de Veracruz.

Publicidad

La empresa estatal dijo que ''atendió de inmediato la pérdida de contención registrada en alrededor de 8 kilómetros en las inmediaciones del municipio de Álamo Temapache, mediante la activación de los protocolos de seguridad industrial y ambiental''.

En coordinación con la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y autoridades locales y estatales se instalaron dos barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial en el río Pantepec.

Con las maniobras principales ya concluidas, Pemex continúa los trabajos de saneamiento y remediación en las riberas y zonas cercanas. En el transcurso del día se instalarán otras tres barreras.

sheinbaum-alerta-lluvias.jpeg
presidencia

Gobierno federal alertará vía celular sobre lluvias; dan apoyos de hasta 70,000 pesos

Personal especializado realiza tareas de limpieza, recolección de residuos y aplicación de material absorbente para recuperar las condiciones naturales del entorno.

Pemex dijo que coordina las acciones a través del Puesto de Mando Unificado, ubicado en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tuxpan, donde participa personal de los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a las labores y garantizar atención integral a la población.

Pemex reafirmó su compromiso ''con la seguridad de las comunidades, la protección del medio ambiente y la atención responsable ante cualquier eventualidad, priorizando siempre el bienestar de la población y el cuidado de los recursos naturales''.

Publicidad

Tags

Veracruz Pemex Pemex Exploración

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad