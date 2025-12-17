Casas de lujo, visa retirada y huachicol fiscal: quién es Alex Tonatiuh, "Lord Relojes" y exfuncionario de Aduanas

El exfuncionario aún aparece en el directorio oficial de la Agencia Nacional de Aduanas de México. (Foto: Captura de pantalla de ANAM)

En julio de este año, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que entre 2012 y 2017, Márquez Hernández reportó en su declaración patrimonial una colección de cuatro relojes de lujo valuada en 7.5 millones de pesos. En ese entonces, el funcionario argumentó que las piezas fueron adquiridas antes de ocupar cargos públicos y corresponden a trabajos previos.

“En este periodo, Márquez Hernández trabajó como asesor legislativo y como abogado en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal y posteriormente en la Procuraduría del Trabajo de la Ciudad de México”, indica la investigación.

Tras la difusión de este dato, se le adjudicó el mote de “Lord Relojes”. La misma asociación civil reveló que Alex Tonatiuh adquirió un penthouse en 7.7 millones de pesos. La propiedad cuenta con tres niveles, 240 metros cuadrados y se ubica en una de las torres del desarrollo Polárea, en el número 243 de la calle Lago Zurich, colonia Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

A pesar de que la presidenta de México informó que no hay una investigación en contra del exfuncionario y que su gobierno no será “tapadera de nadie”, los datos de MCCI revelan un rápido enriquecimiento del exfuncionario, pues anteriormente vivía en un departamento en la colonia Fuentes Brotantes, en Tlalpan.

Alex Tonatiuh Márquez Hernández también trabajó como asesor legislativo y abogado en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, así como en la Procuraduría del Trabajo de la Ciudad de México.

Además, Estados Unidos le retiró la visa a principios de diciembre, por lo que su salida de la ANAM atrae reflectores sobre algún tipo de irregularidad durante su puesto, aunque esto último será informado por las autoridades correspondientes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que Alex Tonatiuh Márquez Hernández informó en su momento sobre el huachibuque en el Puerto de Tampico que derivó en la investigación de huachicol fiscal en marzo de este 2025, por lo que descartó que estuviera implicado en esta red de corrupción.

"No hay nada hasta este momento que pueda indicarnos que así fue. Inclusive, les voy a decir algo: este entonces funcionario público ayudó a dar información sobre el buque este que se encontró en Tampico, ¿se acuerdan?, en donde viene toda la investigación que derivó en personal de la Secretaría de Marina y que continúa esta investigación. Él alertó sobre pipas que se encontraban en ese momento en el Puerto de Tampico", expresó en la Mañanera del Pueblo.