¿Cuándo es el registro a la Beca de Aprovechamiento 2025-2026 de Edomex? Fechas por nivel educativo

Para participar será necesario cumplir con requisitos académicos, entregar documentos y realizar el trámite en la plataforma oficial dentro del plazo establecido.
lun 01 diciembre 2025 02:53 PM
Registro a las becas de Aprovechamiento 2025-2026 del Edomex: ¿quiénes sí se pueden registrar y cuándo?
Miles de estudiantes del Estado de México buscan apoyo económico para continuar sus estudios durante el siguiente ciclo escolar. Una de las opciones disponibles es la Beca de Aprovechamiento Académico, dirigida a alumnas y alumnos que cursan educación básica en escuelas públicas.

Si te interesa recibir este apoyo te decimos quién puede solicitarlo, cuáles son los documentos requeridos y las fechas exactas para enviar la solicitud, ya que el proceso tiene periodos definidos.

¿Quién puede solicitar la beca?

La beca está dirigida a estudiantes inscritos en escuelas públicas de los subsistemas federal y estatal dentro del Estado de México.

Podrán participar:

- Estudiantes de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria.

- Estudiantes de primer, segundo y tercer grado de secundaria.

- Alumnado de telesecundaria.

También podrán aplicar quienes ya hayan sido beneficiarios en años anteriores, siempre que aún cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria vigente.

Requisitos

Para solicitar la beca se requiere:

- Acreditar que el estudiante cursa alguno de los grados contemplados en escuelas públicas del Edomex.

- Contar con promedio mínimo general de 8.5 en escala de 0 a 10 del ciclo escolar anterior.

- No ser beneficiario de otra beca de apoyo económico otorgada por dependencia federal, estatal, municipal o institución privada.

El apoyo mensual es de 1,100 pesos.

Fechas de recepción de solicitudes y documentación

Las fechas dependen de la inicial del primer apellido del estudiante:

- A, B, C: del 01 al 03 de diciembre de 2025

- D, E, F, G, H: del 04 al 06 de diciembre de 2025

- I, J, K, L, M, N, Ñ, O: del 07 al 09 de diciembre de 2025

- P, Q, R, S, T: del 10 al 12 de diciembre de 2025

- U, V, W, X, Y, Z: del 13 al 15 de diciembre de 2025

¿Cómo hacer el registro paso a paso?

1. Ingresar al portal oficial

Accede a la página: https://seduc.edomex.gob.mx/becas

Selecciona la sección “Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico”.

2. Captura de datos

Dentro del sistema, da clic en “Registro de solicitudes”.

Llena el formulario con los datos del estudiante:

-Nombre completo

-CURP

-Grado escolar

-Escuela y Clave del Centro de Trabajo (CCT)

-Municipio

-Promedio del ciclo escolar anterior.

También deberás capturar la información del padre, madre o tutor responsable.

3. Carga de documentos

El sistema solicitará subir los archivos requeridos en formato digital (PDF, PNG o JPG).

Entre ellos:

- Identificación oficial vigente de padre, madre o tutor.

- Comprobante de domicilio.

- Clave del Centro de Trabajo donde estudia el alumno.

- Comprobante o boleta con promedio mínimo 8.5 del ciclo anterior.

- Los documentos deben ser legibles, claros y completos.

4. Validación del registro

Una vez confirmada la información, el sistema generará un acuse de registro.

Es necesario descargarlo y guardarlo, ya que servirá como comprobante de que el trámite fue realizado.

¿Cuándo se publican los resultados?

La publicación de resultados estará disponible en: https://seduc.edomex.gob.mx/becas

Fechas estimadas de consulta:

23, 24, 25 y 27 de enero de 2026

Las personas beneficiarias deberán descargar el "Formato de Reclamación" para su entrega posterior y seguimiento del pago.

