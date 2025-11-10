Entrega de tarjetas de la beca Rita Cetina: los documentos que debes llevar para recogerla y recibir el pago

¿Qué documentos debo llevar para recoger la tarjeta?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez detalla que para el caso de la beca Rita Cetina Gutiérrez para alumnos de secundaria, la madre, el padre o tutor deberá llevar a la entrega de tarjetas del Bienestar los siguientes documentos con sus datos:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

También debe llevar estos documentos del estudiante:

Acta de nacimiento

CURP

¿Cuándo es el pago de la beca Rita Cetina?

Tras la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar en la que se depositará el dinero, la dependencia del gobierno federal hace el llamado para que las personas sigan los canales oficiales en WhatsApp y así conocer las fechas tanto de la entrega del plástico como de los depósitos.

Para localizar el canal de tu entidad, da clic en este enlace: https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar

Los servidores de la Nación explicaron en las asambleas informativas que se hicieron en las escuelas secundarias de educación pública que la persona que realizó el trámite debe acudir a recoger el plástico en la fecha, el lugar y la hora que se establezca para ello, por lo que no se aceptarán cartas poder para recogerla.

¿De cuánto es el pago?

El mono es de 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante de secundaria extra que también estudie este grado escolar.

Debido a que el registro para la Beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro terminó el 15 de octubre de 2025, los nuevos beneficiarios deben acudir a la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar con la siguiente documentación:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

En caso de ser menor de edad, acudir con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses).

Y de la madre, padre o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Esta beca se destina para estudiantes a nivel profesional con un apoyo de 5, 800 pesos bimestrales durante cinco bimestres que dura el ciclo escolar, con un máximo de 45 mensualidades, salvo en el caso de la carrera de Medicina, donde puede extenderse hasta 55 mensualidades.

¿Cuándo entregan la tarjeta?

La dependencia federal recuerda que en caso de que el resultado de la solicitud sea favorable, durante noviembre y diciembre se convocará a los aspirantes a través de tu escuela para la entrega de tarjetas.