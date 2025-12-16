INE dice que padrón está protegido; participación del gobierno genera dudas

Sin embargo, los consejeros Arturo Castillo y Carla Humphrey expresaron sus reservas y pidieron información sobre los alcances de la participación gubernamental en la producción de millones de micas, así como su sustento jurídico.

Esta sería la primera vez en la que el gobierno federal tendría participación –aún no se conoce en qué fase del proceso– en la fabricación de millones de credenciales de elector. Se estima que pueden ser hasta 91.4 millones de micas en los próximos seis años.

Y las dudas surgen porque durante décadas la lucha de los partidos opositores y la sociedad civil fue para que el gobierno sacara las manos del padrón y de la lista de electores.

El pasado 10 de diciembre el INE emitió el fallo en el proceso de licitación para la producción de las credenciales durante los próximos seis años.

Las empresas que resultaron adjudicadas fueron las que integran la alianza formada por Cosmocolor, S.A. de C.V., en participación conjunta con lcards Solutions S.A. de C.V. y Talleres Gráficos de México (TGN), esta última dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Talleres Gráficos de México se define como “el instrumento del gobierno federal para atender y satisfacer las necesidades de la AFP (Administración Pública Federal) y organismos autónomos en materia de impresión y digitalización de documentos”.

En materia electoral, Talleres Gráficos de México se hace cargo de imprimir millones de boletas electorales en casi todas las elecciones.

Aunque para la producción de credenciales de elector las firmas fabricantes tienen acceso a datos de los ciudadanos y a materiales para la producción de micas para votar, el pasado lunes el titular del Registro Federal de Electores (RFE), Alejandro Sosa, aseguró que los datos de los mexicanos están resguardados.

Explicó que la información se les entregará mediante archivos cifrados con algoritmos estándar que se descodificarán a través de una herramienta que proporcionará diariamente el INE y solo contiene la información necesaria para la producción diaria de la credencial.

Los datos de los archivos de producción máximo permanecerán 24 horas, pues la orden de fabricación será de 90,000 micas diarias y los proveedores estarán obligados a resguardar la confidencialidad de las información; habrá restricciones para el acceso al centro de producción y videograbación, entre otros controles.

“En ningún momento se está entregando información que tenga que ver con los datos que contiene el padrón electoral", comentó y apuntó que los fabricantes están obligados a aplicar un proceso de borrado seguro de la información.

Sin embargo, aclaró que la protección de la información es desde el punto de vista técnico y operativo, tanto para la producción como para los candados de seguridad de las credenciales. La validación de la parte jurídica le corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) del INE.

¿Cuánto costarán las credenciales de elector del INE?

El contrato multianual por seis años implicará que el INE destine de 62 a 68.8 millones de dólares para la producción de un mínimo de 84.9 y un máximo de 94.1 millones de credenciales para votar.