México

Desalojo fue de personas y no de animales, dice Fundación Haghenbeck tras denuncia

La Fundación Antonio Haghenbeck informó que se encontraron aproximadamente 100 animales en condición “crítica” y con padecimientos como leptospirosis, sarna y tumores.
mar 16 diciembre 2025 11:59 AM
perros-cdmx.jpg
En México, la mayoría de los perros son abandonados. (Fotos: Refugio Franciscano. )

Tras el desalojo del Refugio Franciscano de un inmueble en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. afirmó que solo fue de personas y no de animales, por lo que señaló que cuidarlos de manera responsable es su compromiso histórico.

En comunicado, explicó que el 8 de diciembre de 2025 un juzgado de la Ciudad de México ordenó a Refugio Franciscano la desocupación y entrega inmediata del inmueble ubicado en el kilómetro 17.5 de la Carretera México-Toluca.

Por ello, los animales que se encontraban en ese lugar se quedaron bajo el resguardo de la Fundación y con supervisión de las autoridades de la Ciudad de México.

“En cumplimiento de la resolución judicial y conforme a su objeto social como institución de bienestar animal, la Fundación asumió la atención integral, médica y alimentaria de los animales encontrados, priorizando su vida, salud y dignidad”, se menciona.

La Fundación, encabezada por Carmela Rivero, mencionó que a su ingreso al inmueble encontraron aproximadamente 100 animales en condición “crítica” y con padecimientos como leptospirosis, sarna, displasia, osteoartritis degenerativa, tumor venéreo, enfermedades respiratorias virales y heridas sin tratamiento.

Además, hallaron ratas en el inmueble, así como ausencia de energía eléctrica, drenaje deficiente, humedad, pisos deteriorados y un crematorio irregular y clandestino con triturador de huesos.

La Fundación documentó condiciones que representan “riesgo grave” para el bienestar animal y a la salud pública, por lo que esto ya fue reportado ante las autoridades.

Aclaró además que existió un acuerdo que firmaron con Refugio Franciscano, en el que el primero se comprometió en diseñar y construir un albergue canino modelo, pero el segundo debía proporcionar y preparar el terreno para ello.

Sin embargo, esto no sucedió porque Refugio Franciscano no presentó documentos de propiedad, no preparó el terreno ni contaba con permisos para servicios básicos. Debido al incumplimiento, detalló, se liberó a la Fundación de la obligación de construir.

“Cada paso que damos está documentado, supervisado y acompañado por las autoridades, porque, como siempre lo hemos hecho, trabajamos para el bienestar animal desde el más absoluto respeto a los procesos y la legalidad”, se menciona.

En una entrevista radiofónica, Carmela Rivero, comentó que dentro del inmueble encontraron perros y gatos en malas condiciones, por lo que seguirán un protocolo médico de desparasitación y vacunación.

“Hay un gran correr de ratas, con animales vivos y muertos, y muchos con sarna y obesidad extrema”, sostuvo.

