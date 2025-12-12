La presidenta Sheinbaum invita al papa León XIV a visitar México

“En esta fecha tan especial para el pueblo de México -día de la virgen María-, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país”, informó la presidenta mexicana en su red social.

Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que, más allá de la religión… pic.twitter.com/ChKMLGaLUE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 12, 2025

“Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la virgen de Guadalupe. Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”, expuso Sheinbaum Pardo tras la llamada.

En la llamada también participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el coordinador de política para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco.

Previo a la campaña electoral de 2024, Sheinbaum acudió al Vaticano, en donde se reunió con el papa Francisco, quien falleció este año.

Tras el deceso de papa Francisco el 18 de mayo pasado, asumió el papa León XIV. La presidenta no asistió a la misa de inauguración del pontificado del papa en la Ciudad del Vaticano, y en su representación fue Rodríguez, la secretaria de Gobernación.

El 21 de abril pasado, la presidenta Sheinbaum Pardo habló de la visita al papa en 2024 en su conferencia matutina.

"Fue un encuentro muy emotivo. Fui invitada por los hermanos Sulaimán... Tuve el privilegio de que me recibiera junto con ellos y una persona muy cercana la papa, argentino, en su departamento ubicado allí en el Vaticano. Un departamento muy modesto, muy sencillo", expuso.

Era "un hombre con muy buen sentido del humor" dijo Sheinbaum. "Nos hizo un chiste sobre argentinos que no voy a repetir, era un hombre muy sabio".