Cómo surgieron los videos con IA usados para fraude

Los materiales comenzaron a circular como anuncios pagados en plataformas digitales y mostraban videos con imagen y voz generadas digitalmente para simular a la presidenta Claudia Sheinbaum. En esos mensajes se ofrecían supuestas oportunidades de inversión en Pemex que prometían ingresos mensuales elevados, compra de acciones o asignaciones económicas a quienes aceptaran “participar” en el esquema presentado.

El Senado asegura que identificó que la operación no se trataba de publicaciones aisladas, sino de una campaña estructurada. La utilización de una figura pública permitió dar una apariencia de respaldo institucional a mensajes que, en los hechos, inducían a entregar dinero o información personal. Además del riesgo patrimonial, la difusión de estos videos implicaba suplantación de identidad y exposición de datos privados de los usuarios.

Otro elemento que encendió las alertas fue que los anuncios aparecían como “patrocinados”, lo que evidenciaba la existencia de un beneficio económico detrás de su difusión. Esa condición llevó a señalar la responsabilidad de las plataformas digitales en la revisión de los mecanismos que permiten la circulación de contenidos pagados utilizados para fines ilícitos.

Google responde a la solicitud de Adán Agusto

En respuesta a la petición presentada por el senado, la empresa informó que revisó el caso y actuó conforme a sus políticas internas.

“Nos dirigimos a usted en referencia al comunicado publicado el día de hoy en la Gaceta del Senado LXVI/2PPO-228, para reiterar nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las leyes aplicables en todas nuestras plataformas”, indicó la empresa.

Precisó que las acciones incluyeron la eliminación de contenidos y la suspensión de cuentas relacionadas con la difusión de anuncios que infringían sus normas. “Google LLC toma medidas contra las cuentas que infrinjan las políticas de Google Ads y los Lineamientos de la Comunidad de YouTube”, señaló el documento, al detallar que el caso se trató “con extrema seriedad”.

Los anuncios detectados violaban la política de Representación engañosa, entre otras disposiciones, por lo que se procedió a retirar los materiales y cancelar las cuentas publicitarias involucradas. También se mantendrá el seguimiento para evitar la reincidencia: “Se continuará monitoreando activamente la situación con la mayor urgencia aplicando medidas firmes en caso de identificar más videos y anuncios que infrinjan dichas políticas”.

Adán Augusto reconoce la respuesta de Google

Tras conocer las acciones aplicadas por la plataforma, el senador Adán Augusto López Hernández señaló que la solicitud se formuló a partir de la publicidad detectada en la plataforma, la cual, a su juicio, favorecía una conducta ilícita.

“Sirva la presente para expresar mi agradecimiento por la atención prestada a mi oficio de fecha lunes 8 de diciembre de 2025, en el cual expuse a usted la situación relacionada con la publicidad que se estaba difundiendo a través de su plataforma”, indicó.

El senador destacó que la respuesta de la compañía evidenció una postura clara frente al uso indebido de sus servicios. “Su pronta y determinante respuesta deja de manifiesto que un medio de comunicación con el arraigo social de YouTube no permitirá que su plataforma sea utilizada en contra del interés de la ciudadanía ni de la ley”, afirmó.

López Hernández subrayó que el intercambio abre la puerta a una comunicación continua sobre el tema. “Reitero mi agradecimiento por su atención y le expreso nuestra disposición para continuar el diálogo en un futuro cercano respecto de las causas que compartimos”, concluyó.