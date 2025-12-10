En su estrategia de seguridad, Trump prevé usar “fuerza letal” contra cárteles

“Despliegues específicos para asegurar la frontera y derrotar a los cárteles, incluido, cuando sea necesario, el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia de aplicación exclusiva de la ley de las últimas décadas”, indica el documento.

Trump responsabiliza a cárteles mexicanos de inundar sus calles con drogas sintéticas como fentanilo, sustancia que genera la muerte de más de 70,000 estadounidenses al año.

En sus primeras páginas, sostiene que el propósito es proteger a los ciudadanos de riesgos que implican tráfico de drogas.

“Queremos proteger a este país, a su gente, a su territorio, a su economía y a su forma de vida de ataques militares y de influencias extranjeras hostiles, ya sea espionaje, prácticas comerciales predatorias, tráfico de drogas y de personas, propaganda destructiva y operaciones de influencia, subversión cultural o cualquier otra amenaza a nuestra nación”, refiere.

Además de estar escrito en la estrategia, una posible intervención desde Estados Unidos ha sido considerada por el presidente Trump en repetidas ocasiones.

El martes fue cuestionado sobre si consideraría realizar un ataque a México como los que ha hecho en Venezuela, partiendo de que son cárteles los mexicanos son productores y comercializadores del fentanilo, a lo que respondió: “Sí, claro que sí”.

Queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un hemisferio que permanezca libre de fuerzas extranjeras hostiles”. Estrategia de seguridad del gobierno de EU.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que vaya a darse algún tipo de intervención por parte del gobierno estadounidense, pues hay un entendimiento en materia de seguridad que tiene como uno de sus principios respeto a la soberanía.

“No, eso no se va a dar, porque no es necesario; primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera. Y tercero, porque ya tenemos un Entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad”, aclaró este miércoles en su conferencia matutina.