México

Adán Augusto: libros de AMLO tuvieron descuento; costaron poco más de 100 pesos

El senador Adán Augusto López Hernández dijo que, aunque entregó los libros a sus compañeros de bancada, aún no los paga.
mié 10 diciembre 2025 03:36 PM
adán-augusto-libros-amlo
Imagen ilustrativia. Adán Augusto López, senador y coordinador del grupo parlamentario de Morena, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de este 10 de diciembre. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, dijo que negoció un precio preferencial para adquirir ejemplares de "Grandeza", el último libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para medios, el legislador afirmó que cada ejemplar le costó poco más de 100 pesos, lejos de los 448 pesos que se paga en librerías.

El también coordinador de la bancada morenista explicó que el precio negociado fue inferior al del precio de la venta al público.

"Una cosa es el costo de producción y otra el precio al librero", dijo el legislador y afirmó que el costo final fue “ciento y tantos pesos” por cada libro.

El senador aseguró que, aunque entregó los libros a sus compañeros de bancada, aún no los paga.

Reconoció que desconoce el costo total, pero insistió en que el objetivo de la compra fue difundir la obra de López Obrador.

"Algunos regalan vinos, corbatas o quesos, yo prefiero regalar libros", dijo López Hernández.

Cada senador recibió 260 libros, es decir, 17,420 en total. Sin el descuento que menciona el morenista, el gasto es de más de 7 millones de pesos, pues cada ejemplar cuesta 448 pesos en librerías.

Algunos senadores comentaron que los libros los obsequiarán a los habitantes de los estados que representan.

“Los vamos a regalar en territorio, en Quintana Roo”, dijo el senador Eugenio Segura al ser cuestionado al respecto.

Hace una semana, López Obrador presentó su libro “Grandeza”, donde aborda temas como la creación, el universo, el racismo y las civilizaciones, aunque la política está prácticamente ausente.

-Con información de Yared de la Rosa

