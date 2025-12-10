Hay independencia en la nueva Corte, dice Hugo Aguilar en informe de 100 días

Ante la secretaria de Gobernación, el Rosa Icela Rodríguez; la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el ministro hizo un recuento de decisiones tomadas por el Pleno de la nueva Corte, medidas administrativas y reglamentarias que, sostuvo, ya marcan una diferencia con la anterior integración de ese órgano.

“Estamos convencidos y decididos a marcar la diferencia”, dijo en largo mensaje que dividió en 10 apartados, con continuas referencias al pasado periodo de la Corte, que consideró “soberbia”, con lentitud para resolver asuntos, con “privilegios” y con excesos.

Acompañado por los ocho ministros restantes, Aguilar Ortiz mencionó, por ejemplo, que ya hay “justicia real y verdadera''.

"Hoy podemos afirmar con responsabilidad que contamos con una Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuesta a ir más allá de los expedientes, más allá de la burocracia y de la indiferencia, para lograr la justicia que transforme las vidas de las personas, las comunidades, los colectivos y en general la vida de nuestro país'', expuso.

“Quienes encabezamos esta la institución fundamental de la República, estamos convencidos y decididos a marcar la diferencia. No llegamos aquí para seguir la misma inercia, la misma lógica y los mismos ritmos. Estamos para cumplir el mandato de transformar a la Corte y permear a todo el Poder Judicial. Una justicia que llegue a todos, sin duda, cumplirá con el mandato democrático”, dijo.

“Una justicia que llegue a todos, sin duda cumplirá con el mandato democrático. Una justicia que escucha al pueblo, nunca será selectiva, parcial ni popular. Una justicia real y verdadera será aquella que no requiera explicación para entenderse y sentirse. A eso se dirigen todos nuestros esfuerzos”, agregó.

Explicó que hoy hay relación con los demás poderes, pero no subordinación, y fue insistente en el tema. “En estos primeros meses hemos dejado claro que la Suprema Corte mantiene firme su responsabilidad institucional. No responde a intereses particulares. No se ajusta a presiones coyunturales. No permite que el clima político del momento distorsione su papel'', explicó.

“Esta Corte no se inclina ante ninguna agenda ajena al marco constitucional. Su única lealtad es hacia la Constitución y hacia el pueblo de México. Tenemos presente que la independencia judicial es un elemento esencial para la estabilidad del país. Una justicia independiente genera confianza social y económica, permite resolver los conflictos de manera pacífica y contribuye a la convivencia democrática”, dijo.

Sin embargo, admitió que es posible que haya presiones externas y pueden ser variables, “pero la Constitución permanece. Y es esa permanencia la que debe orientar nuestras decisiones. La independencia judicial significa actuar con serenidad, incluso cuando el entorno es complejo”.

Por eso ofreció a todos los sectores del país independencia judicial y a la vez hizo un llamado a la unidad nacional.

“Que las empresas, las universidades, los gobiernos, las comunidades, los colectivos ciudadanos y las organizaciones sociales encuentren en esa Suprema Corte un espacio de equilibrio, diálogo y protección constitucional'', dijo.

“A cada mexicana y a cada mexicano reiteramos que esta es su casa. Aquí se protege su dignidad, aquí se resguardan sus libertades y aquí se escucha su voz. A cada sector de la vida nacional le extendemos un llamado a la unidad. México necesita que trabajemos juntas y juntos, que las diferencias no se conviertan en barreras sino en oportunidades para fortalecer nuestras instituciones democráticas”.