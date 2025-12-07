México recupera 52 piezas mexicas, teotihuacanas y zapotecas que estaban en EU

Las piezas, que datan de entre 500 a.d.e. (antes de nuestra era) y 1521 d.n.e. (después de nuestra era), presentan rasgos de las culturas mexica, teotihuacana y zapoteca.

Tras los dictámenes del INAH, se confirmó que estos bienes pertenecen al patrimonio cultural de la nación, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas.

Este lote se suma a los más de 2,000 objetos repatriados durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Es delito robar piezas arqueológicas en México

Robar piezas arqueológicas en México es considerado un delito en contra del patrimonio cultural, de acuerdo con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas.

No solo es el Penacho de Moctezuma, son cientos de piezas arqueológicas que no están en México debido a diversos saqueos que sufrió el país a lo largo de los años. Algunos son vendidos en subastas y otros forman parte de las colecciones de privados.

En marzo de 2024, las autoridades mexicanas informaron sobre la devolución voluntaria de 13 piezas arqueológicas por parte de una ciudadana estadounidense, las cuales se presume que fueron elaboradas durante los periodos Clásico y Posclásico mesoamericano.

Los objetos fueron entregados por la ciudadana estadounidense Julie Qashu con el objetivo de que sean resguardadas para preservar y promover el patrimonio cultural de México.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia detalló que corresponden a culturas del Altiplano Central, las cuales fueron elaboradas durante los periodos Clásico mesoamericano y Posclásico mesoamericano.