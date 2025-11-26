Ya hay fechas para la entrega de tarjetas Beca Benito Juárez en CDMX: ¿Cuándo y dónde recogerla?

Entrega de tarjetas en CDMX

El próximo 27 y 28 de noviembre, la Coordinación realizará la entrega de tarjetas en varios planteles de los subsistemas de CONALEP y la Dirección General de Bachillerato (DGB). Estos son los horarios:

27 de noviembre

Plantel Conalep 227. Milpa Alta - 02:00:00 P. M.

Plantel Conalep 230. Tlahuac - 08:00:00 A. M.

Plantel Conalep 106. Azcapotzalco - 08:00:00 A. M.

Plantel Conalep 161. México-Canada - 02:00:00 P. M.

Plantel Conalep 002. Ticoman - 08:00:00 A. M.

Plantel Conalep 195. Gustavo A Madero I - 02:00:00 P. M.

Plantel Conalep 003. Iztapalapa I - 08:00:00 A. M.

Plantel Conalep 226. Iztapalapa III - 02:00:00 P. M.

Plantel Conalep 011. Aztahuacan - 08:00:00 A. M.

Plantel Conalep 211. Iztapalapa V - 02:00:00 P. M.

Plantel Conalep 166. Comercio y Fomento Industrial - 08:00:00 A. M.

Plantel Conalep 209. Magdalena Contreras - 02:00:00 P. M.

Plantel Conalep 267. Santa Fe - 08:00:00 A. M.

Plantel Conalep 189. Coyoacan - 08:00:00 A. M.

28 De Noviembre

Plantel Conalep 212. Tlalpan II - 08:00:00 A. M.

Plantel Conalep 012. Xochimilco - 08:00:00 A. M.

Plantel Conalep 186. Tlalpan I - 02:00:00 P. M.

Plantel Conalep 004. Aragon - 08:00:00 A. M.

Plantel Conalep 224. Gustavo A Madero II - 02:00:00 P. M.

Plantel Conalep 245. Venustiano Carranza II - 08:00:00 A. M.

Plantel Conalep 015. Venustiano Carranza I - 02:00:00 P. M.

Plantel Conalep 132. Aeropuerto - 08:00:00 A. M.

Plantel Conalep 196. Iztapalapa II - 08:00:00 A. M.

Plantel Conalep 225. Iztapalapa IV - 08:00:00 A. M.

Plantel Conalep 210. Iztacalco I - 02:00:00 P. M.

Plantel Conalep 220. Alvaro Obregon I - 08:00:00 A. M.

Plantel Conalep 221. Alvaro Obregon II - 02:00:00 P. M.

Centro De Estudios De Bachillerato 4/1 Mtro. Moises Saenz Garza - 02:00:00 P. M.

¿Dónde consultar las fechas de entrega de tarjetas de Beca Benito Juárez?

De acuerdo con las redes oficiales de la Coordinación, la entrega de tarjetas inició el 24 de noviembre. Será de manera gradual y los solicitantes de la beca podrán consultar las fechas específicas por los canales de WhatsApp oficiales según la entidad federativa.

Los canales están disponibles en el siguiente enlace: https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar

Después de elegir el canal del estado correspondiente, este se agregará en la sección de “Canales” de tu WhatsApp, la cual informará de las próximas fechas de entrega de tarjetas, así como otros anuncios oficiales sobre los pagos.

Documentos para recoger la tarjeta

Para poder recibir la tarjeta del Banco del Bienestar, donde será depositada la beca, se requieren de los siguientes documentos según la edad del estudiante:

Mayores de edad

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Menor de edad (menos de 18 años)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Acompañante (madre, padre o persona tutora)

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Los documentos sirven para comprobar la identidad de la persona solicitante. El trámite no tiene costo.

¡Iniciamos la entrega de tarjetas! 🥳✨



Échale un ojito a este video de #Mafer. 👀



— BecasBenito (@BecasBenito) November 25, 2025

Ya hay fecha de entrega para Jóvenes Escribiendo el Futuro

Los que solicitaron su beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro, orientada a estudiantes de licenciatura y nivel superior, podrán recibir sus tarjetas del Banco del Bienestar a partir del 8 de diciembre de 2025.