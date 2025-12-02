Los pagos de las becas Benito Juárez y Rita Cetina se suspenden durante un día de diciembre

"Y para el cierre de este ejercicio fiscal, buenas noticias, Presidenta, arrancamos la semana con buenas noticias para las y los becarios: ya está disponible, a partir de hoy, el calendario de pagos del último bimestre de este año, noviembre-diciembre, en el que arrancaremos el día jueves 4, ya es un calendario tradicional en donde con la primera letra de su primer apellido es el día que estará disponible el recurso", informó el funcionario en la Mañanera del Pueblo.

Calendario de pagos de Becas del Bienestar

La dispersión del dinero se realizará a beneficiarios de continuidad de la Rita Cetina, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Benito Juárez en educación media superior, conforme a un calendario que arrancará la primera semana de diciembre con base a primer letra del primer apellido, por lo que queda de la siguiente manera:

Jueves 4 de diciembre: A, B

Viernes 5 de diciembre: C

Lunes 8 de diciembre: D, E, F

Martes 9 de diciembre: G

Miércoles 10 de diciembre: H, I, J, K, L

Jueves 11 de diciembre: M

¿Hay pagos el 12 de diciembre?

De acuerdo con el calendario establecido, el viernes 12 de diciembre no hay pagos para los beneficiarios de estas becas.

Lunes 15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 de diciembre: R

Miércoles 17 de diciembre: S

Jueves 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z

El calendario de pagos se realizará durante la primera quincena de diciembre. (Foto: Captura de pantalla de video en YouTube de Gobierno de México)

¿Qué se celebra el 12 de diciembre?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recuerda que este día se celebra al Empleado Bancario, por lo que las instituciones financieras suspenden actividades.

Dentro del calendario de la iglesia católica, se celebra a la Virgen de Guadalupe que este 2025 se conmemoran 494 años, ya que de acuerdo con datos de la iglesia, sus apariciones ocurrieron entre el 9 y 12 de diciembre de 1531.

Cada año, hasta la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero en la CDMX recibe a miles de peregrinos que llegan desde día antes a este recinto religioso, el más visitado del país.

Beneficiarios de Becas del Bienestar

De acuerdo con datos presentados en el Primer Informe de Gobierno, se detalló que del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2025 se ejercieron 104,288.2 millones de pesos (incluye subsidios y gastos indirectos) en beneficio de 13.6 millones de alumnos, y se otorgaron 101.6 millones de becas.

En las Becas Rita Cetina, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Benito Juárez, tuvieron incrementos. ya sea en el número de becas o en el monto.

En el caso de Benito Juárez en educación media superior, el apoyo económico bimestral es de 1,900 pesos, que representa un incremento de 60 pesos respecto al otorgado en 2024.

En la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina aumentó el número de becarias y becarios al pasar de 5,603,611 a 8,864,448; con un crecimiento de 58.2%.

Las personas beneficiarias de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez se incrementaron 64.2%, pasó de 2,579,992 al inicio del ciclo escolar 2024-2025, a 4,247,557 al cierre.

El número de beneficiarios de las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro creció de 337,461 a 519,596, lo que representó un incremento de 53.9%.

