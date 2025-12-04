Oposición acusa simulación en la designación de Godoy como titular de la FGR

El dirigente del PAN, Jorge Romero, afirmó que nadie creyó que la renuncia de Alejandro Gertz Manero haya sido voluntaria y cuestionó la autonomía de la Fiscalía con la nueva designación.

Recordó que hace unos años se consideró un logro legislativo impedir que los fiscales fueran afines al gobierno o a algún partido, y señaló que varias figuras que entonces respaldaban ese principio hoy forman parte del oficialismo.

“El oficialismo, fiel a sus costumbres, hizo otra vez una absoluta simulación”, acusó Romero, al señalar que la designación de Godoy se realizó “al vapor”.

🔵 Aquí nuestra postura respecto al nombramiento de la nueva #FiscalGeneralDeLaRepública. pic.twitter.com/iiuJV0tQxQ — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) December 4, 2025

Sobre los votos del PAN a favor de Ernestina Godoy, aseguró que se dio la instrucción de ir en contra, aunque reconoció que hubo quienes no lo siguieron así.

"La instrucción y la postura de Acción Nacional fue en contra, no estamos con timoratismos, no estamos con medias tintas. Hubo –también lo quiero decir– senadoras y senador que decidieron votar a favor. Está bien, yo no voy a ser un dirigente que meta con alguien que por las razones que tiene en lo individual o contextualmente decida haber votado contra", dijo en entrevista en Radio Fórmula.

Uno de los legisladores de oposición que votó a favor de la nueva fiscal fue Agustín Dorantes, quien, a través de un comunicado, apuntó que su voto “no se trató de un cheque en blanco ni de una adhesión automática”.

“Fue una decisión basada en algo fundamental: en materia de seguridad, la coordinación institucional es indispensable”, sostuvo.

El día de ayer en el senado votamos por la nueva fiscal general de la República, al respecto hago de su conocimiento mi postura. pic.twitter.com/Y03IvMHcQ9 — Agustín Dorantes (@agusdorantes) December 4, 2025

Desde el PRI también se acusó simulación en el proceso, como parte de un intento de “seguir concentrando poder mediante perfiles a modo y debilitando una institución fundamental para la procuración de justicia en nuestro país”.

“¡Lo dijimos y lo cumplimos! Las y los senadores del PRI votamos en contra de la nueva titular de la FGR. México merece instituciones autónomas, no al servicio del poder. ¡Aquí hay oposición firme, clara y valiente!”, publicó el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno.

¡Lo dijimos y lo cumplimos! 🚨 Las y los senadores del PRI votamos EN CONTRA de la nueva titular de la @FGRMexico.



México merece instituciones autónomas, no al servicio del poder. ¡Aquí hay oposición firme, clara y valiente! 💪🏼🇲🇽 pic.twitter.com/zdQOQVkbGC — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) December 3, 2025

Mientras que desde Morena y aliados se celebró el nombramiento de Godoy Ramos como un paso histórico. Los senadores estacaron su trayectoria, su experiencia en la procuración de justicia en la Ciudad de México y su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El nombramiento de Ernestina Godoy marca el cierre del proceso iniciado tras la renuncia de Gertz Manero, ocurrida la semana pasada. En los próximos días, la atención se centrará en si la nueva fiscal logra cumplir las promesas hechas al Senado: garantizar justicia sin impunidad, profesionalizar las investigaciones, atender a las víctimas y preservar la independencia de la institución en un entorno político complejo.