Empieza la entrega de tarjetas de las becas Benito Juárez y Rita Cetina; los documentos indispensables para recogerlas

¿Cuándo se entrega la tarjeta para la Beca Rita Cetina?

La dependencia explica que el próximo martes 25 de noviembre iniciará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para estudiantes de los tres niveles educativos, quienes comenzarán a recibir alguno de los apoyos económicos con el objetivo de que concluyan sus estudios.

Las tarjetas se entregarán primero a las y los nuevos becarios de educación media superior y nivel superior, y al terminar se comenzará el reparto de las tarjetas para estudiantes de secundaria.

Reposición de tarjetas vencidas

Será a partir del lunes 17 de noviembre cuando arranque de manera gradual la sustitución de las tarjetas vencidas.

Las fechas específicas se realizarán con avisos en las escuelas de este grado escolar, por lo que se recomienda a los padres de familia y tutores que estén atentos.

¿Qué documentos debo llevar para recoger la tarjeta?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez detalla que para el caso de la beca Rita Cetina Gutiérrez para alumnos de secundaria, la madre, el padre o tutor deberá llevar a la entrega de tarjetas del Bienestar los siguientes documentos con sus datos:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio.

También debe llevar estos documentos del estudiante:

Acta de nacimiento

CURP

¿Quiénes recibirán la tarjeta del Banco Bienestar?

Estudiantes de educación media superior que son beneficiarios de la beca Benito Juárez, también los Jóvenes de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y de la beca Rita Cetina.

“Para el ciclo escolar 2025-2026 se registraron más de 1 millón de nuevos ingresos a la Beca Rita Cetina, más de 1.7 millones a la Beca Benito Juárez y más de 57 mil a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro”, detalla la CNBBBJ.

La beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga una becas 5, 800 pesos bimestrales a alumnas y alumnos de nivel licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas.

El apoyo económico se otorga durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar con un máximo de 45 mensualidades, excepto para los estudiantes que cursen la licenciatura en Medicina, a quienes se les podrá otorgar la beca hasta por un máximo de 55 mensualidades.

En tanto, la Beca benito Juárez para estudiantes de educación media superior consta de 1,900 pesos bimestrales por 10 meses que dura el ciclo escolar, para que los jóvenes puedan continuar o concluir sus estudios. Los recursos son otorgados de manera directa a través de tarjetas del Banco del Bienestar conforme los calendarios de depósito oficiales.