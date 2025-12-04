Publicidad

México

David Kershenobich, secretario de Salud: la Inteligencia Artificial está cambiando la medicina

El médico dice que los rápidos avances tecnológicos están mejorando los tratamientos y pruebas médicas, pero el reto es hacerlos accesibles para toda la población sin importar su nivel de ingresos.
jue 04 diciembre 2025 05:08 PM
El secretario de Salud, David Kershenobich, participa en el STS Forum
El secretario de Salud, David Kershenobich, participa en el STS Forum, en el Centro de Convenciones de Morelos. (Foto: Secretaría de Salud)

En unos cuantos segundos un celular puede medir parámetros clínicos que antes se obtenían después de mucho tiempo. Para el secretario de Salud, David Kershenobich, esto es resultado del rápido avance tecnológico y científico que está revolucionando la medicina.

Sin embargo, subrayó, este conocimiento solo será útil si mejora la vida de las personas. Así que el reto mayúsculo es llevar sus beneficios a todos los pacientes.

“Para que la ciencia tenga realmente su importancia, tiene que impactar a la población general", declaró. "El reto muy importante es cómo hacerlo accesible a toda la población".

Al participar en el Innova Fest Latam 2025 del Foro de Ciencia y Tecnología en la Sociedad (STS Forum), explicó que la medicina es uno de los campos en continua evolución. El ultrasonido, ilustró, fue sustituido rápidamente por la tomografía y ésta por la resonancia magnética.

Hoy, los avances desarrollados durante décadas se concretan en años, como las vacunas de ARN mensajero contra covid y la inteligencia artificial acelera la interpretación de aquellos estudios de imagenología.

"Ahora, todo eso está siendo modificado con la inteligencia artificial. Un estudiante de hace 10 años no tenía acceso a todos estos aspectos tecnológicos en la práctica de la medicina”, subrayó.

“Un alumno que esté en la facultad de medicina y que se gradúe el día de hoy, dentro de 10 años tendrá que haber renovado todo su conocimiento de lo que aprendió en la universidad. Esa es la velocidad con la que ocurren los cambios en la ciencia”, agregó.

El conocimiento derivado de los desarrollos en la ciencia abre la puerta a mejores tratamientos, técnicas de diagnóstico y terapias personalizadas. La genómica es un ejemplo. Permite estudiar los genes asociados con ciertas enfermedades y México se da a la tarea de estudiarlos y crear biobancos. Los resultados pueden reforzar la atención de los padecimientos crónicos que más afectan a los mexicanos, como la obesidad, la diabetes, el cáncer y la hipertensión arterial.

“La inteligencia artificial está cambiando muchos aspectos: con un teléfono puesto enfrente de uno por 70 segundos se pueden tomar parámetros que deberían tomar mucho tiempo para evaluar a un paciente”, agregó.

Con esta tecnología, Kershenobich ve el futuro así: “Probablemente, dentro de 10 años no estemos haciendo venopunción para obtener análisis de laboratorio, sino nada más con la aplicación del celular se podrán medir ya exámenes de laboratorio. Actualmente se puede medir hemoglobina glicosilada, colesterol, triglicéridos sin necesidad de tener una venopunción”.

La Secretaría de Salud, sostuvo, trabaja en superar el enorme desafío de que los avances médicos se democraticen. Por ahora lo hacen en el diseño de los nuevos Protocolos de Atención Médica (Pronam), unas guías con las directrices a seguir, basadas en evidencia científica, para la prevención, diagnóstico y tratamiento de ciertas enfermedades.

“Tratamos de incorporar todos los avances de la tecnología, pero no nada más para un grupo de la población, sino que pueda ser aplicado a todo el país, en los lugares más alejados de los centros grandes de salud”, agregó.

