La jornada laboral se reduce en México pero las horas extras aumentan: así impacta en los trabajadores

¿Qué dice la reforma de reducción de jornada?

La propuesta busca modificar el artículo 123 de la Constitución para establecer que la jornada laboral será de 40 horas semanales y, por cada seis días de trabajo, los trabajadores deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

El proceso se realizará de manera gradual, empezando con la primera reducción en 2027 a 46 horas hasta llegar a 40 horas en 2030.

Para llegar a este acuerdo, el gobierno de Claudia Sheinbaum tuvo mesas de trabajo con representantes del sector empresarial, sindical, académico, gubernamental y sociedad civil para establecer un consenso.

El objetivo, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), es beneficiar a 13.4 millones de personas trabajadoras, quienes puedan tener un mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, así como mejoras en la salud y seguridad.

📊De acuerdo con datos del @INEGI_INFORMA, la implementación de la Semana Laboral de #40Horas beneficiará a más de 13 millones de personas trabajadoras en 🇲🇽. pic.twitter.com/YzVIzXLQUT — STPS México (@STPS_mx) December 4, 2025

¿Cómo cambiarán las horas extra?

La duración de la jornada ordinaria no es la única que cambia, también la extraordinaria, y en vez de disminuir, aumentará. Según la iniciativa de reforma, habrá posibilidad de trabajar hasta 12 horas extraordinarias a la semana de manera voluntaria.

De acuerdo con la propuesta , “el ajuste que se pretende es que el trabajo extraordinario pueda realizarse hasta en cuatro horas diarias, sin exceder de cuatro veces en el periodo de una semana, manteniéndose la retribución del cien por ciento adicional del salario que corresponde a las horas ordinarias”.

La Ley Federal del Trabajo (LFT), en los artículos 66, 67 y 68, establecen que el tiempo extraordinario no podrá exceder a tres horas diarias ni de tres veces a la semana. En conjunto, el tipo de horas extras es de nueve, las cuales deben ser pagadas con un salario doble.

De acuerdo al artículo 68, cuando las horas extras superen de nueve horas a la semana, el tiempo excedente deberá pagarse con el triple de salario.

El cambio que señala la iniciativa aumenta el máximo de tiempo para pagar de manera doble el tiempo extra a la semana.

“La jornada extraordinaria permitirá a las personas trabajadoras aceptar más horas de actividad en pleno ejercicio de su voluntad, sin comprometer su relación laboral, debiendo en todo momento mantener el carácter excepcional mediante la retribución correspondiente” señala.

Además, busca establecer como tope máximo de cuatro horas triples. Este es un cambio añadido porque no existía anteriormente.

Por otra parte, un acierto de la propuesta es la prohibición de horas extraordinarias en menores de edad.

¿Cómo se aplicará el cambio?

De aprobarse en el Congreso, los centros de trabajo tienen la obligación de llevar el registro electrónico de la jornada laboral bajo disposiciones que emitirá la STPS.

En diciembre de 2025 se presentará la iniciativa, donde será sometida a discusión y aprobación. En su caso, la entrada en vigor sería el 1 de mayo de 2026, y hasta diciembre de ese año se tiene como plazo para preparar la reducción de jornada.

El primer recorte oficial en la jornada entraría en vigor el 1 de enero de 2027, al pasar a 46 horas a la semana.

Cabe destacar que la disminución del tiempo de trabajo oficial no debe perjudicar el salario ni las prestaciones laborales.

La iniciativa presentada aún debe debatirse en los siguientes meses y en su caso aprobarse para que sea una realidad en el país.