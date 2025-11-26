Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Es falso que no se puedan heredar concesiones de agua, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales busca poner orden a las concesiones y acabar con el acaparamiento de agua.
mié 26 noviembre 2025 10:06 AM
Sheinbaum-concesion-agua.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que hay personas que han hecho negocios con la venta de agua a municipios. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que con las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales se busque prohibir la posibilidad de heredar concesiones y aseguró que las modificaciones tienen como propósito poner fin al acaparamiento del líquido.

“Ahora están queriendo decir que un ejidatario no va a poder cederle, si tiene un pozo en su parcela, esa agua a sus hijos, falso. Claro que se puede hacer, pero lo que ya no es ese acaparamiento”, planteó.

Publicidad

En su conferencia de este miércoles, la presidenta explicó que la iniciativa para modificar la Ley de Aguas busca ordenar las concesiones y terminar con el acaparamiento, para que quien no use el líquido permita que sea utilizado en regiones donde hace falta.

“Estamos poniendo orden y estamos garantizando el agua como derecho humano y como recurso de la nación. ¿Eso limita el desarrollo? No, lo ordena en un recurso tan importante para el mundo entero y para México que es el agua. Hay algunos que tienen muchísimas concesiones de agua, muchísimas, y no quieren. Pues sí, pero llegamos a transformar, a que esos privilegios que les dieron durante mucho tiempo de agua que no usan o agua que sobreexplotan pues ya no. Y que ahí donde no hay agua pueda haber agua”, expuso.

Te recomendamos:

Agricultores dicen no a las reformas de la Ley de Aguas de Claudia Sheinbaum: “Nos hace a todos delincuentes"
Congreso

Agricultores rechazan reformas a Ley de Aguas de Sheinbaum; van por cambios

La presidenta exhibió que hay quienes hicieron un gran negocio con el agua y que por pertenecer a un distrito de riego tienen acceso al agua, la cual no les cuesta, pero venden a municipios.

“Distritos que tienen concesionada agua para riego, como es para riego, para producción de alimentos. La ley dice que no deben pagar porque es para la producción de alimentos. Entonces no pagan por el uso de esa agua, de esa concesión, bueno, resulta que no la usan y la venden a los municipios y entonces los ves en sus camionetotas a los agricultores de algunos distritos de riego porque ganan al año 300 millones de pesos por venderle agua a municipios. Eso no puede ser”, expuso.

Publicidad

Sheinbaum señaló que, a partir de 1992, en México hubo sobreexplotación de los cuerpos de agua en el país y un acaparamiento, a pesar de que se trata de un recurso vital para todos.

Consideró que detrás de las manifestaciones de algunos agricultores está el rechazo a acabar con privilegios que tenían sobre el agua, sin embargo, aseveró que su gobierno tiene que poner orden en las concesiones.

“Algunos que se manifiestan ahora, que quieren seguir manteniendo ese privilegio, pues no, no por el bien de la gente. Nosotros llegamos a transformar la vida pública para todas y todos los mexicanos y en particular para el que menos tiene”, indicó.

Si hay aspectos que se deban modificar, la presidenta manifestó su aceptación a los cambios, pero insistió en que la esencia debe ser poner orden.

Te puede interesar:

Sheinbaum-plan-agua.jpeg
presidencia

El Plan Hídrico de Sheinbaum pondrá énfasis en revisar concesiones

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera agua

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad