Seis familiares de Ernestina Godoy tienen cargos públicos: quiénes son y cuánto ganan al mes

Familia de Ernestina Godoy con cargos públicos

Alma Guadalupe Godoy Ramos, su hermana, es la Titular de la Unidad de Administración y Finanzas en la Comisión Nacional Forestal, con una percepción de 162 mil pesos mensuales brutos.

Su hermano Mario Godoy Ramos, quien hasta hace unos meses era secretario de Organización de Morena en San Luis Potosí, ahora es representante del Instituto Nacional de Pueblos Indios (INPI).

Medios de comunicación locales registraron que en marzo, al asumir el cargo en el gobierno local, fue cuestionado por no tener vínculo con las comunidades indígenas de la entidad.

Pero en 2018 en el contexto de las candidaturas, se autoadscribió como afromexicano y se presenta como cercano al a comunidad rarámuri.

También están ubicadas en puestos públicos las dos hijas de la fiscal interina. Claudia Gómez Godoy aparece como coordinadora General del Proyecto de Restauración y Saneamiento del Río Lerma con una remuneración bruta de 156,865 pesos.

Mariana Gómez Godoy, su otra hija, estuvo en la nómina de la Secretaría de Gobernación como jefa de departamento de enlace gubernamental y hoy aparece en la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, con sueldo de 82,000 pesos.

David Ricardo Rodríguez Godoy, sobrino de la fiscal, de jefe de unidad en la Secretaria de Obras y Servicios en 2021, hoy aparece ya como subdirector con percepción mensual de 35,248 pesos.

En su trayectoria destaca que tras su titulación, en 2020, trabajó en el Estado de México y en la alcaldía Venustiano Carranza.

Por último, el yerno de la exconsejera jurídica presidencial, Guadalupe Espinoza Sauceda, es magistrado numerario en el Tribunal Superior Agrario y su percepción mensual bruta fue de168,036 pesos.

En su currículo aparece que casi todo el sexenio pasado, de 2019 a 2023, fue titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), siendo María Luisa Albores la titular.